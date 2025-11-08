Aktuálna dnešná cena Portal To Bitcoin je 0.02988USD. Trhová kapitalizácia PTB je 51,906,685.5498363048USD. Sledujte aktualizácie cien PTB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Portal To Bitcoin je 0.02988USD. Trhová kapitalizácia PTB je 51,906,685.5498363048USD. Sledujte aktualizácie cien PTB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Portal To Bitcoin (PTB) je $ 0.02988, s 3.85% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PTB na USD konverzný kurz je $ 0.02988 za PTB.
Portal To Bitcoin sa v súčasnosti radí na #461 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 51.91M, pričom počet coinov v obehu je 1.74B PTB. Počas posledných 24 hodín sa PTBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.028 (low) do $ 0.032 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.08213221598557312, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02361778534168146.
V krátkodobom vývoji sa PTB zmenilo o +5.21% za poslednú hodinu a o -1.49% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.08M.
Portal To Bitcoin (PTB) informácie o trhu
No.461
$ 51.91M
$ 51.91M$ 51.91M
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
$ 250.99M
$ 250.99M$ 250.99M
1.74B
1.74B 1.74B
8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000
5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000
20.68%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Portal To Bitcoin je $ 51.91M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.08M. Počet coinov v obehu PTB je 1.74B, pričom celková zásoba je 5258400000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 250.99M.
História cien Portal To Bitcoin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
24 hod Low
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
24 hod High
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312
$ 0.02361778534168146
$ 0.02361778534168146$ 0.02361778534168146
+5.21%
+3.85%
-1.49%
-1.49%
Portal To Bitcoin (PTB) história cien USD
Sledujte zmeny cien Portal To Bitcoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0011077
+3.85%
30 dní
$ -0.02173
-42.11%
60 dní
$ -0.03459
-53.66%
90 dní
$ +0.01988
+198.80%
Portal To Bitcoin dnešná zmena ceny
Dnes PTB zaznamenal zmenu o $ +0.0011077 (+3.85%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Portal To Bitcoin zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02173 (-42.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Portal To Bitcoin zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PTB zmenu o $ -0.03459 (-53.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Portal To Bitcoin zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01988 (+198.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Portal To Bitcoin (PTB)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Portal To Bitcoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Portal To Bitcoin?
Portal To Bitcoin (PTB) prices are influenced by several key factors:
1. Bitcoin correlation - As a Bitcoin-related token, PTB often moves with BTC price trends 2. Market sentiment - Overall crypto market mood affects investor demand 3. Trading volume - Higher volume typically indicates stronger price movements 4. Supply and demand dynamics - Token scarcity versus buying pressure 5. Project development - Updates, partnerships, and roadmap progress 6. Regulatory news - Government policies on crypto can impact prices 7. Exchange listings - New exchange availability increases accessibility 8. Community engagement - Active user base and social media presence
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Portal To Bitcoin?
People want to know Portal To Bitcoin (PTB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, analyzing market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively and assess market sentiment.
Cenové predikcie pre Portal To Bitcoin
Cenová predikcia Portal To Bitcoin (PTB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PTB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Portal To Bitcoin (PTB) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Portal To Bitcoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Portal To Bitcoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PTB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Portal To Bitcoin Cenové predikcie.
O Portal To Bitcoin
PTB, also known as Paytomat, is a blockchain-based crypto asset designed to facilitate real-world cryptocurrency transactions. The primary purpose of PTB is to serve as a payment system, allowing businesses to accept cryptocurrencies as payment for goods and services, thereby promoting the adoption of digital currencies. The Paytomat ecosystem uses a decentralized network and operates on the EOS blockchain, chosen for its scalability and speed. PTB tokens are used within this ecosystem for transaction fees and reward programs. The supply model of PTB is based on a fixed total supply, with tokens distributed through a combination of sales, rewards, and partnerships.
PTB, also known as Paytomat, is a blockchain-based crypto asset designed to facilitate real-world cryptocurrency transactions. The primary purpose of PTB is to serve as a payment system, allowing businesses to accept cryptocurrencies as payment for goods and services, thereby promoting the adoption of digital currencies. The Paytomat ecosystem uses a decentralized network and operates on the EOS blockchain, chosen for its scalability and speed. PTB tokens are used within this ecosystem for transaction fees and reward programs. The supply model of PTB is based on a fixed total supply, with tokens distributed through a combination of sales, rewards, and partnerships.
Ako nakupovať a investovať Portal To Bitcoin
Ste pripravení začať s Portal To Bitcoin? Nákup PTB na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Portal To Bitcoin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Portal To Bitcoin (PTB) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.74B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Portal To Bitcoin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Portal To Bitcoin
Vlastníctvo Portal To Bitcoin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Portal To Bitcoin (PTB) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Portal To Bitcoin (PTB)
PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.
PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.
Portal To Bitcoin Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Portal To Bitcoin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Portal To Bitcoin
Akú hodnotu bude mať 1 Portal To Bitcoin v roku 2030?
Ak by hodnota Portal To Bitcoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Portal To Bitcoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPortal To Bitcoin?
Dnešná cena Portal To Bitcoin je $ 0.02988. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Portal To Bitcoin stále dobrou investíciou?
Portal To Bitcoin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PTB, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Portal To Bitcoin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Portal To Bitcoin v hodnote $ 1.08M.
Aká je aktuálna cena Portal To Bitcoin?
Živá cena PTB sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Portal To Bitcoin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PTB, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Portal To Bitcoin?
Cenu PTB ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,285.52
+2.46%
ETH
3,439.83
+4.31%
SOL
164.01
+5.53%
COAI
1.2082
+10.57%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PTB na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PTB/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Portal To Bitcoin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Portal To Bitcoin v tomto roku?
Cena Portal To Bitcoin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Portal To Bitcoin (PTB).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:42 (UTC+8)
Portal To Bitcoin (PTB) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.