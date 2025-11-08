BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Portal To Bitcoin je 0.02988USD. Trhová kapitalizácia PTB je 51,906,685.5498363048USD. Sledujte aktualizácie cien PTB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Portal To Bitcoin Logo

Portal To Bitcoin kurz (PTB)

1 PTB na USD aktuálnu cenu:

$0.02988
+3.85%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:42 (UTC+8)

Dnešná cena Portal To Bitcoin

Aktuálna dnešná cena Portal To Bitcoin (PTB) je $ 0.02988, s 3.85% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PTB na USD konverzný kurz je $ 0.02988 za PTB.

Portal To Bitcoin sa v súčasnosti radí na #461 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 51.91M, pričom počet coinov v obehu je 1.74B PTB. Počas posledných 24 hodín sa PTBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.028 (low) do $ 0.032 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.08213221598557312, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02361778534168146.

V krátkodobom vývoji sa PTB zmenilo o +5.21% za poslednú hodinu a o -1.49% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.08M.

Portal To Bitcoin (PTB) informácie o trhu

No.461

$ 51.91M
$ 1.08M
$ 250.99M
1.74B
8,400,000,000
5,258,400,000
20.68%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Portal To Bitcoin je $ 51.91M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.08M. Počet coinov v obehu PTB je 1.74B, pričom celková zásoba je 5258400000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 250.99M.

História cien Portal To Bitcoin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.028
24 hod Low
$ 0.032
24 hod High

$ 0.028
$ 0.032
$ 0.08213221598557312
$ 0.02361778534168146
+5.21%

+3.85%

-1.49%

-1.49%

Portal To Bitcoin (PTB) história cien USD

Sledujte zmeny cien Portal To Bitcoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0011077+3.85%
30 dní$ -0.02173-42.11%
60 dní$ -0.03459-53.66%
90 dní$ +0.01988+198.80%
Portal To Bitcoin dnešná zmena ceny

Dnes PTB zaznamenal zmenu o $ +0.0011077 (+3.85%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Portal To Bitcoin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02173 (-42.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Portal To Bitcoin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PTB zmenu o $ -0.03459 (-53.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Portal To Bitcoin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01988 (+198.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Portal To Bitcoin (PTB)?

Pozrite si Portal To Bitcoinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Portal To Bitcoin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Portal To Bitcoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Portal To Bitcoin?

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Portal To Bitcoin?

Cenové predikcie pre Portal To Bitcoin

Cenová predikcia Portal To Bitcoin (PTB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PTB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Portal To Bitcoin (PTB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Portal To Bitcoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Portal To Bitcoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PTB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Portal To Bitcoin Cenové predikcie.

O Portal To Bitcoin

PTB, also known as Paytomat, is a blockchain-based crypto asset designed to facilitate real-world cryptocurrency transactions. The primary purpose of PTB is to serve as a payment system, allowing businesses to accept cryptocurrencies as payment for goods and services, thereby promoting the adoption of digital currencies. The Paytomat ecosystem uses a decentralized network and operates on the EOS blockchain, chosen for its scalability and speed. PTB tokens are used within this ecosystem for transaction fees and reward programs. The supply model of PTB is based on a fixed total supply, with tokens distributed through a combination of sales, rewards, and partnerships.

Sprievodca – ako kúpiť Portal To Bitcoin (PTB)

Čo je Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Portal To Bitcoin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Portal To Bitcoin webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Portal To Bitcoin

Akú hodnotu bude mať 1 Portal To Bitcoin v roku 2030?
Ak by hodnota Portal To Bitcoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Portal To Bitcoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:42 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o Portal To Bitcoin

Zrieknutie sa zodpovednosti

