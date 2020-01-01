Paris Saint-Germain (PSG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Paris Saint-Germain (PSG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Paris Saint-Germain (PSG) informácie

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Oficiálna webová stránka:
https://www.socios.com/paris-saint-germain/
Prieskumník blokov:
https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105

Paris Saint-Germain (PSG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Paris Saint-Germain (PSG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 17.28M
Celková ponuka:
$ 19.89M
Počet coinov v obehu:
$ 11.29M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 30.45M
Historické maximum:
$ 50.1
Historické minimum:
$ 1.351577858797389
Aktuálna cena:
$ 1.531
Paris Saint-Germain (PSG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Paris Saint-Germain (PSG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PSG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PSG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PSG tokenomiku, preskúmajte cenu PSG tokenu naživo!

Ako kúpiť PSG

Máte záujem pridať Paris Saint-Germain (PSG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PSG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Paris Saint-Germain (PSG) história cien

Analýza histórie cien PSG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PSG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PSG asi smeruje? Naša PSG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.