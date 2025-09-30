Parex (PRX) tokenomika
Parex (PRX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Parex (PRX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Parex (PRX) informácie
Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.
Parex (PRX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Parex (PRX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PRX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PRX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PRX tokenomiku, preskúmajte cenu PRX tokenu naživo!
Parex (PRX) história cien
Analýza histórie cien PRX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
PRX cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PRX asi smeruje? Naša PRX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
