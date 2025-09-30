Prompt (PROMPT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Prompt (PROMPT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:28:51 (UTC+8)
USD

Prompt (PROMPT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Prompt (PROMPT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 45.38M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 350.19M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 129.60M
Historické maximum:
$ 0.6266
Historické minimum:
$ 0.10718787546655689
Aktuálna cena:
$ 0.1296
Prompt (PROMPT) informácie

Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks.

Oficiálna webová stránka:
https://www.wayfinder.ai/
Biela kniha:
https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544

Prompt (PROMPT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Prompt (PROMPT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PROMPT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PROMPT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PROMPT tokenomiku, preskúmajte cenu PROMPT tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

