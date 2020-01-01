Prisma Finance (PRISMA) tokenomika

Prisma Finance (PRISMA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Prisma Finance (PRISMA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Prisma Finance (PRISMA) informácie

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Oficiálna webová stránka:
https://prismafinance.com/
Biela kniha:
https://docs.prismafinance.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C

Prisma Finance (PRISMA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Prisma Finance (PRISMA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M
Historické maximum:
$ 2.136
$ 2.136$ 2.136
Historické minimum:
$ 0.017539074103003743
$ 0.017539074103003743$ 0.017539074103003743
Aktuálna cena:
$ 0.03492
$ 0.03492$ 0.03492

Prisma Finance (PRISMA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Prisma Finance (PRISMA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PRISMA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PRISMA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PRISMA tokenomiku, preskúmajte cenu PRISMA tokenu naživo!

Ako kúpiť PRISMA

Máte záujem pridať Prisma Finance (PRISMA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PRISMA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Prisma Finance (PRISMA) história cien

Analýza histórie cien PRISMA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PRISMA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PRISMA asi smeruje? Naša PRISMA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

