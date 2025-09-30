Portuma (PORTUMA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Portuma (PORTUMA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:15:24 (UTC+8)
USD

Portuma (PORTUMA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Portuma (PORTUMA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 381.50K
Celková ponuka:
$ 9.86B
Počet coinov v obehu:
$ 3.78B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.01M
Historické maximum:
$ 0.0016
Historické minimum:
$ 0.000070342407221662
Aktuálna cena:
$ 0.0001008
Portuma (PORTUMA) informácie

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Oficiálna webová stránka:
https://www.portoken.com
Biela kniha:
https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Portuma (PORTUMA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Portuma (PORTUMA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PORTUMA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PORTUMA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PORTUMA tokenomiku, preskúmajte cenu PORTUMA tokenu naživo!

Ako kúpiť PORTUMA

Máte záujem pridať Portuma (PORTUMA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PORTUMA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Portuma (PORTUMA) história cien

Analýza histórie cien PORTUMA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PORTUMA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PORTUMA asi smeruje? Naša PORTUMA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

