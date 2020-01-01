PONKE (PONKE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PONKE (PONKE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
PONKE (PONKE) informácie

PONKE is a memecoin on Solana chain.

Oficiálna webová stránka:
https://www.ponke.xyz/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/5z3EqYQo9HiCEs3R84RCDMu2n7anpDMxRhdK8PSWmrRC

PONKE (PONKE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PONKE (PONKE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 46.90M
Celková ponuka:
$ 555.54M
Počet coinov v obehu:
$ 555.54M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 46.91M
Historické maximum:
$ 0.86
Historické minimum:
$ 0.002254494911627271
Aktuálna cena:
$ 0.08443
PONKE (PONKE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PONKE (PONKE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PONKE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PONKE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PONKE tokenomiku, preskúmajte cenu PONKE tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.