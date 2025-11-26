POLYX (POLYX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o POLYX (POLYX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:05:25 (UTC+8)
POLYX (POLYX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre POLYX (POLYX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 1.20B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 79.07M
Historické maximum:
$ 0.1493
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.066
POLYX (POLYX) informácie

Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.

Oficiálna webová stránka:
https://polymesh.network
Biela kniha:
https://polymesh.network/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://polymesh.subscan.io

POLYX (POLYX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky POLYX (POLYX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet POLYX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu POLYX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili POLYX tokenomiku, preskúmajte cenu POLYX tokenu naživo!

POLYX (POLYX) história cien

Analýza histórie cien POLYX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

POLYX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam POLYX asi smeruje? Naša POLYX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

