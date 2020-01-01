Star Atlas DAO (POLIS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Star Atlas DAO (POLIS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Star Atlas DAO (POLIS) informácie

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Oficiálna webová stránka:
https://staratlas.com
Biela kniha:
https://staratlas.com/white-paper.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk

Star Atlas DAO (POLIS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Star Atlas DAO (POLIS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 19.42M
$ 19.42M
Celková ponuka:
$ 360.00M
$ 360.00M
Počet coinov v obehu:
$ 310.09M
$ 310.09M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 22.55M
$ 22.55M
Historické maximum:
$ 14.98
$ 14.98
Historické minimum:
$ 0.04294035647935489
$ 0.04294035647935489
Aktuálna cena:
$ 0.06264
$ 0.06264

Star Atlas DAO (POLIS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Star Atlas DAO (POLIS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet POLIS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu POLIS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili POLIS tokenomiku, preskúmajte cenu POLIS tokenu naživo!

Ako kúpiť POLIS

Máte záujem pridať Star Atlas DAO (POLIS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu POLIS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Star Atlas DAO (POLIS) história cien

Analýza histórie cien POLIS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

POLIS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam POLIS asi smeruje? Naša POLIS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.