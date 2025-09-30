POLKACITY (POLC) tokenomika

POLKACITY (POLC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o POLKACITY (POLC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:15:03 (UTC+8)
USD

POLKACITY (POLC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre POLKACITY (POLC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 507.56K
$ 507.56K$ 507.56K
Celková ponuka:
$ 432.53M
$ 432.53M$ 432.53M
Počet coinov v obehu:
$ 190.03M
$ 190.03M$ 190.03M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M
Historické maximum:
$ 2.97
$ 2.97$ 2.97
Historické minimum:
$ 0.000640293666682071
$ 0.000640293666682071$ 0.000640293666682071
Aktuálna cena:
$ 0.002671
$ 0.002671$ 0.002671

POLKACITY (POLC) informácie

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

Oficiálna webová stránka:
https://polkacity.io
Biela kniha:
https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37

POLKACITY (POLC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky POLKACITY (POLC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet POLC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu POLC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili POLC tokenomiku, preskúmajte cenu POLC tokenu naživo!

Ako kúpiť POLC

Máte záujem pridať POLKACITY (POLC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu POLC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

POLKACITY (POLC) história cien

Analýza histórie cien POLC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

POLC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam POLC asi smeruje? Naša POLC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov