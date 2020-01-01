Phoenic (PNIC) tokenomika

Phoenic (PNIC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Phoenic (PNIC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Phoenic (PNIC) informácie

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

Oficiálna webová stránka:
https://phoenictoken.com/
Biela kniha:
https://phoenictoken.com/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions

Phoenic (PNIC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Phoenic (PNIC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 652.71K
$ 652.71K$ 652.71K
Celková ponuka:
$ 5.56B
$ 5.56B$ 5.56B
Počet coinov v obehu:
$ 254.37M
$ 254.37M$ 254.37M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.25M
$ 14.25M$ 14.25M
Historické maximum:
$ 0.3799
$ 0.3799$ 0.3799
Historické minimum:
$ 0.000283492125889431
$ 0.000283492125889431$ 0.000283492125889431
Aktuálna cena:
$ 0.002566
$ 0.002566$ 0.002566

Phoenic (PNIC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Phoenic (PNIC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PNIC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PNIC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PNIC tokenomiku, preskúmajte cenu PNIC tokenu naživo!

Ako kúpiť PNIC

Máte záujem pridať Phoenic (PNIC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PNIC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Phoenic (PNIC) história cien

Analýza histórie cien PNIC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PNIC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PNIC asi smeruje? Naša PNIC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.