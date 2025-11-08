Aktuálna dnešná cena Palantir je 177.64USD. Trhová kapitalizácia PLTRON je 653,606.7033892008USD. Sledujte aktualizácie cien PLTRON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Palantir je 177.64USD. Trhová kapitalizácia PLTRON je 653,606.7033892008USD. Sledujte aktualizácie cien PLTRON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Palantir (PLTRON) je $ 177.64, s 3.70% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PLTRON na USD konverzný kurz je $ 177.64 za PLTRON.
Palantir sa v súčasnosti radí na #2337 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 653.61K, pričom počet coinov v obehu je 3.68K PLTRON. Počas posledných 24 hodín sa PLTRONobchodovalo v rozmedzí od $ 169.32 (low) do $ 178.04 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 215.93806231164194, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 148.01003259450354.
V krátkodobom vývoji sa PLTRON zmenilo o +1.74% za poslednú hodinu a o -11.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 63.92K.
Palantir (PLTRON) informácie o trhu
No.2337
$ 653.61K
$ 63.92K
$ 653.61K
3.68K
3,679.38923322
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Palantir je $ 653.61K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 63.92K. Počet coinov v obehu PLTRON je 3.68K, pričom celková zásoba je 3679.38923322. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 653.61K.
História cien Palantir v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 169.32
24 hod Low
$ 178.04
24 hod High
$ 169.32
$ 178.04
$ 215.93806231164194
$ 148.01003259450354
+1.74%
+3.70%
-11.47%
-11.47%
Palantir (PLTRON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Palantir za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +6.3371
+3.70%
30 dní
$ -5.79
-3.16%
60 dní
$ +21.33
+13.64%
90 dní
$ +77.64
+77.64%
Palantir dnešná zmena ceny
Dnes PLTRON zaznamenal zmenu o $ +6.3371 (+3.70%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Palantir zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -5.79 (-3.16%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Palantir zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PLTRON zmenu o $ +21.33 (+13.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Palantir zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +77.64 (+77.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Palantir (PLTRON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Palantir, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Palantir?
Palantir (PLTR) stock prices are influenced by several key factors:
1. Government contracts and renewals, especially with defense and intelligence agencies 2. Commercial sector adoption and revenue growth 3. Quarterly earnings reports and financial performance 4. Management guidance and forward outlook 5. Market sentiment toward data analytics and AI companies 6. Overall tech sector performance and investor risk appetite 7. Geopolitical events affecting defense spending 8. Competition from other data analytics firms 9. Regulatory changes impacting government contractors 10. Insider trading activity and institutional investment flows
Note: PLTRON appears to be a confusion - Palantir trades as PLTR, not a cryptocurrency.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Palantir?
People want to know Palantir (PLTR) price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, analyzing market trends, and assessing volatility. Active traders need real-time pricing for day trading strategies.
Cenové predikcie pre Palantir
Cenová predikcia Palantir (PLTRON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PLTRON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Palantir (PLTRON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Palantir mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Palantir v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PLTRON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Palantir Cenové predikcie.
O Palantir
PLTRON is a cryptocurrency asset that operates on the Tron blockchain. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized ecosystem, with a focus on providing a secure and efficient medium of exchange. The asset utilizes the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. PLTRON's issuance model is based on a fixed supply, a common approach in the crypto space to prevent inflation. Typical uses of PLTRON include payments for services within its network, participation in network governance, and as a tool for developers building on the Tron blockchain. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a robust platform for decentralized applications (dApps) and smart contracts.
PLTRON is a cryptocurrency asset that operates on the Tron blockchain. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized ecosystem, with a focus on providing a secure and efficient medium of exchange. The asset utilizes the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. PLTRON's issuance model is based on a fixed supply, a common approach in the crypto space to prevent inflation. Typical uses of PLTRON include payments for services within its network, participation in network governance, and as a tool for developers building on the Tron blockchain. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a robust platform for decentralized applications (dApps) and smart contracts.
Ako nakupovať a investovať Palantir
Ste pripravení začať s Palantir? Nákup PLTRON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Palantir. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Palantir (PLTRON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 3.68K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Palantir sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Palantir
Vlastníctvo Palantir vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Palantir rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Palantir podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPalantir?
Dnešná cena Palantir je $ 177.64. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Palantir stále dobrou investíciou?
Palantir zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PLTRON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Palantir?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Palantir v hodnote $ 63.92K.
Aká je aktuálna cena Palantir?
Živá cena PLTRON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Palantir vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PLTRON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Palantir?
Cenu PLTRON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,253.24
+2.43%
ETH
3,439.74
+4.31%
SOL
163.92
+5.47%
COAI
1.2126
+10.97%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PLTRON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PLTRON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Palantir pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Palantir v tomto roku?
Cena Palantir by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Palantir (PLTRON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:59 (UTC+8)
