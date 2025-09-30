Plena Finance (PLENA) tokenomika
Plena Finance (PLENA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Plena Finance (PLENA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Plena Finance (PLENA) informácie
In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.
Plena Finance (PLENA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Plena Finance (PLENA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PLENA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PLENA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PLENA tokenomiku, preskúmajte cenu PLENA tokenu naživo!
Ako kúpiť PLENA
Máte záujem pridať Plena Finance (PLENA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PLENA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Plena Finance (PLENA) história cien
Analýza histórie cien PLENA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
PLENA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PLENA asi smeruje? Naša PLENA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Plena Finance (PLENA)
Suma
1 PLENA = 0.000843 USD