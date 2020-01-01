Planet (PLANET) tokenomika

Planet (PLANET) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Planet (PLANET) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Planet (PLANET) informácie

$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

Oficiálna webová stránka:
https://planetrefi.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b

Planet (PLANET) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Planet (PLANET) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 615.94K
Celková ponuka:
$ 1.00T
Počet coinov v obehu:
$ 851.45B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 723.40K
Historické maximum:
$ 0.000133658
Historické minimum:
$ 0.000000004892663576
Aktuálna cena:
$ 0.0000007234
Planet (PLANET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Planet (PLANET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PLANET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PLANET tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PLANET tokenomiku, preskúmajte cenu PLANET tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.