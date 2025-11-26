PINGPONG (PINGPONG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PINGPONG (PINGPONG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:18:35 (UTC+8)
USD

PINGPONG (PINGPONG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PINGPONG (PINGPONG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 22.92M
$ 22.92M$ 22.92M
Historické maximum:
$ 0.1597
$ 0.1597$ 0.1597
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.02292
$ 0.02292$ 0.02292

PINGPONG (PINGPONG) informácie

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

Oficiálna webová stránka:
https://www.pingpong.build/
Biela kniha:
https://www.pingpong.build/PINGPONG%20Whitepaper%20v0.1.3.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x3ecb529752dec6c6ab08fd83e425497874e21d49

PINGPONG (PINGPONG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PINGPONG (PINGPONG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PINGPONG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PINGPONG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PINGPONG tokenomiku, preskúmajte cenu PINGPONG tokenu naživo!

PINGPONG (PINGPONG) história cien

Analýza histórie cien PINGPONG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PINGPONG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PINGPONG asi smeruje? Naša PINGPONG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

