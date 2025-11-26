Viac informácií o PINGPONG
PINGPONG informácie o cene
Čo je PINGPONG
PINGPONG biela kniha
PINGPONG oficiálna webová stránka
PINGPONG tokenomika
PINGPONG predpoveď cien
PINGPONG história
PINGPONG Sprievodca nákupom
PINGPONG-na-fiat prevodník mien
PINGPONG spot
PINGPONG USDT-M futures
Pre-market
Zarábať
Airdrop+
Novinky
Blog
Zistiť
PINGPONG (PINGPONG) tokenomika
PINGPONG (PINGPONG) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PINGPONG (PINGPONG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
PINGPONG (PINGPONG) informácie
PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.
PINGPONG (PINGPONG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky PINGPONG (PINGPONG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PINGPONG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PINGPONG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PINGPONG tokenomiku, preskúmajte cenu PINGPONG tokenu naživo!
Ako kúpiť PINGPONG
Máte záujem pridať PINGPONG (PINGPONG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PINGPONG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
PINGPONG (PINGPONG) história cien
Analýza histórie cien PINGPONG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
PINGPONG cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PINGPONG asi smeruje? Naša PINGPONG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte PINGPONG (PINGPONG)
Suma
1 PINGPONG = 0.02292 USD
Obchodujte PINGPONG (PINGPONG)
HOT
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Najvyšší objem
Kryptomeny s najvyšším objemom obchodovania
Novo pridané
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Top ziskové kryptomeny
24 h top ziskové kryptomeny, na ktoré by si mal dať pozor každý obchodník