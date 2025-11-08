BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena PINGPONG je 0.04552USD. Trhová kapitalizácia PINGPONG je --USD. Sledujte aktualizácie cien PINGPONG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PINGPONG kurz (PINGPONG)

1 PINGPONG na USD aktuálnu cenu:

$0.04549
-0.45%1D
PINGPONG (PINGPONG) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:44 (UTC+8)

Dnešná cena PINGPONG

Aktuálna dnešná cena PINGPONG (PINGPONG) je $ 0.04552, s 0.45% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PINGPONG na USD konverzný kurz je $ 0.04552 za PINGPONG.

PINGPONG sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PINGPONG. Počas posledných 24 hodín sa PINGPONGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.04426 (low) do $ 0.05023 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa PINGPONG zmenilo o +0.57% za poslednú hodinu a o -11.32% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.36K.

PINGPONG (PINGPONG) informácie o trhu

$ 59.36K
$ 45.52M
1,000,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia PINGPONG je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.36K. Počet coinov v obehu PINGPONG je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 45.52M.

História cien PINGPONG v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.04426
24 hod Low
$ 0.05023
24 hod High

$ 0.04426
$ 0.05023
+0.57%

-0.44%

-11.32%

-11.32%

PINGPONG (PINGPONG) história cien USD

Sledujte zmeny cien PINGPONG za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002056-0.44%
30 dní$ -0.09471-67.54%
60 dní$ +0.02552+127.60%
90 dní$ +0.02552+127.60%
PINGPONG dnešná zmena ceny

Dnes PINGPONG zaznamenal zmenu o $ -0.0002056 (-0.44%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PINGPONG zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.09471 (-67.54%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PINGPONG zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PINGPONG zmenu o $ +0.02552 (+127.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PINGPONG zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02552 (+127.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PINGPONG (PINGPONG)?

Pozrite si PINGPONGstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PINGPONG

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PINGPONG, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PINGPONG?

PINGPONG cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. News, partnerships, and project developments create volatility. Overall crypto market trends impact individual tokens. Supply dynamics including token burns or releases influence scarcity.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PINGPONG?

People want to know PINGPONG price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Cenové predikcie pre PINGPONG

Cenová predikcia PINGPONG (PINGPONG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PINGPONG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PINGPONG (PINGPONG) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PINGPONG mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PINGPONG v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PINGPONG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PINGPONG Cenové predikcie.

O PINGPONG

PINGPONG is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border payments. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. PINGPONG's primary role in the crypto ecosystem is to provide a decentralized platform for the exchange of value, with the aim of reducing reliance on traditional financial intermediaries. Its issuance model is based on a fixed supply, which is intended to mitigate inflationary pressures. PINGPONG is typically used in transactions that require fast settlement times and low transaction fees, making it a popular choice for microtransactions and remittances.

Ako nakupovať a investovať PINGPONG

Ste pripravení začať s PINGPONG? Nákup PINGPONG na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PINGPONG. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PINGPONG (PINGPONG) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PINGPONG sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Nákup PINGPONG (PINGPONG) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je PINGPONG (PINGPONG)

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

PINGPONG (PINGPONG) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

