Aktuálna dnešná cena PhyChain je 2.273USD. Trhová kapitalizácia PHYCHAIN je --USD. Sledujte aktualizácie cien PHYCHAIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PhyChain Logo

PhyChain kurz (PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN na USD aktuálnu cenu:

$2.273
$2.273
+6.26%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:29 (UTC+8)

Dnešná cena PhyChain

Aktuálna dnešná cena PhyChain (PHYCHAIN) je $ 2.273, s 6.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHYCHAIN na USD konverzný kurz je $ 2.273 za PHYCHAIN.

PhyChain sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PHYCHAIN. Počas posledných 24 hodín sa PHYCHAINobchodovalo v rozmedzí od $ 2.082 (low) do $ 2.277 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa PHYCHAIN zmenilo o +0.75% za poslednú hodinu a o -20.72% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 76.55K.

PhyChain (PHYCHAIN) informácie o trhu

--
----

$ 76.55K
$ 76.55K

$ 4.55B
$ 4.55B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia PhyChain je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 76.55K. Počet coinov v obehu PHYCHAIN je --, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.55B.

História cien PhyChain v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 2.082
$ 2.082
24 hod Low
$ 2.277
$ 2.277
24 hod High

$ 2.082
$ 2.082

$ 2.277
$ 2.277

--
----

--
----

+0.75%

+6.26%

-20.72%

-20.72%

PhyChain (PHYCHAIN) história cien USD

Sledujte zmeny cien PhyChain za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.13391+6.26%
30 dní$ -0.526-18.80%
60 dní$ +0.821+56.54%
90 dní$ +0.84+58.61%
PhyChain dnešná zmena ceny

Dnes PHYCHAIN zaznamenal zmenu o $ +0.13391 (+6.26%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PhyChain zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.526 (-18.80%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PhyChain zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PHYCHAIN zmenu o $ +0.821 (+56.54%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PhyChain zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.84 (+58.61%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PhyChain (PHYCHAIN)?

Pozrite si PhyChainstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PhyChain

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PhyChain, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PhyChain?

Several key factors influence PhyChain (PHYCHAIN) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

Technology Development: Updates, partnerships, and platform improvements drive investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology impact pricing.

Adoption Rate: Real-world usage and integration with physical assets influence value.

Regulatory News: Government policies on blockchain and crypto affect market perception.

Competition: Performance relative to other blockchain projects in the physical asset tokenization space.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PhyChain?

People want to know PhyChain (PHYCHAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre PhyChain

Cenová predikcia PhyChain (PHYCHAIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PHYCHAIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PhyChain (PHYCHAIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PhyChain mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PhyChain v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PHYCHAIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PhyChain Cenové predikcie.

O PhyChain

PHYCHAIN is a blockchain-based digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions across a decentralized network. The primary role of PHYCHAIN is to enable peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security for its users. It operates on a consensus mechanism, which is widely recognized for its robustness and resilience against fraudulent activities. The supply and issuance model of PHYCHAIN is designed to be transparent and predictable, ensuring a fair distribution of the asset. Typical use cases for PHYCHAIN include digital payments, smart contracts, and decentralized applications (dApps), making it a versatile asset in the broader cryptocurrency ecosystem.

Ako nakupovať a investovať PhyChain

Ste pripravení začať s PhyChain? Nákup PHYCHAIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PhyChain. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PhyChain (PHYCHAIN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PhyChain sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PhyChain

Vlastníctvo PhyChain vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup PhyChain (PHYCHAIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PhyChain zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna PhyChain webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 PhyChain v roku 2030?
Ak by hodnota PhyChain rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PhyChain podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:29 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

