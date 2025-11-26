PHILCOIN (PHL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PHILCOIN (PHL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:47:14 (UTC+8)
USD

PHILCOIN (PHL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PHILCOIN (PHL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 133.40M
$ 133.40M$ 133.40M
Historické maximum:
$ 0.03403
$ 0.03403$ 0.03403
Historické minimum:
$ 0.000828659014263877
$ 0.000828659014263877$ 0.000828659014263877
Aktuálna cena:
$ 0.02668
$ 0.02668$ 0.02668

PHILCOIN (PHL) informácie

Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.

Oficiálna webová stránka:
https://philcoin.io
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0x24c80d7f032bc8d308f10d59e20d5a65b90b7334

PHILCOIN (PHL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PHILCOIN (PHL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PHL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PHL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PHL tokenomiku, preskúmajte cenu PHL tokenu naživo!

Ako kúpiť PHL

Máte záujem pridať PHILCOIN (PHL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PHL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

PHILCOIN (PHL) história cien

Analýza histórie cien PHL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PHL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PHL asi smeruje? Naša PHL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

