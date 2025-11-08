Aktuálna dnešná cena PHILCOIN je 0.01836USD. Trhová kapitalizácia PHL je 0USD. Sledujte aktualizácie cien PHL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PHILCOIN je 0.01836USD. Trhová kapitalizácia PHL je 0USD. Sledujte aktualizácie cien PHL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PHILCOIN (PHL) je $ 0.01836, s 1.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHL na USD konverzný kurz je $ 0.01836 za PHL.
PHILCOIN sa v súčasnosti radí na #3925 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 PHL. Počas posledných 24 hodín sa PHLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01818 (low) do $ 0.01906 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.9330571942012122, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000828659014263877.
V krátkodobom vývoji sa PHL zmenilo o +0.10% za poslednú hodinu a o -15.16% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 201.30K.
PHILCOIN (PHL) informácie o trhu
No.3925
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 201.30K
$ 201.30K$ 201.30K
$ 91.80M
$ 91.80M$ 91.80M
0.00
0.00 0.00
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
MATIC
Aktuálna trhová kapitalizácia PHILCOIN je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 201.30K. Počet coinov v obehu PHL je 0.00, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 91.80M.
História cien PHILCOIN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01818
$ 0.01818$ 0.01818
24 hod Low
$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906
24 hod High
$ 0.01818
$ 0.01818$ 0.01818
$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906
$ 0.9330571942012122
$ 0.9330571942012122$ 0.9330571942012122
$ 0.000828659014263877
$ 0.000828659014263877$ 0.000828659014263877
+0.10%
-1.44%
-15.16%
-15.16%
PHILCOIN (PHL) história cien USD
Sledujte zmeny cien PHILCOIN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0002682
-1.44%
30 dní
$ +0.00381
+26.18%
60 dní
$ +0.01336
+267.20%
90 dní
$ +0.01336
+267.20%
PHILCOIN dnešná zmena ceny
Dnes PHL zaznamenal zmenu o $ -0.0002682 (-1.44%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
PHILCOIN zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00381 (+26.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
PHILCOIN zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PHL zmenu o $ +0.01336 (+267.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
PHILCOIN zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01336 (+267.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PHILCOIN (PHL)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PHILCOIN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny PHILCOIN?
PHILCOIN (PHL) prices are influenced by several key factors:
Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance in the Philippines drive value.
Regulatory Environment: Philippine government policies on cryptocurrency impact investor confidence.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, PHL often follows Bitcoin's price movements.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings create price volatility.
Community Growth: Active user base and social media engagement influence market sentiment.
Technical Developments: Platform updates and new features affect long-term value proposition.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PHILCOIN?
People want to know PHILCOIN (PHL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre PHILCOIN
Cenová predikcia PHILCOIN (PHL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PHL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PHILCOIN (PHL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PHILCOIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PHILCOIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PHL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PHILCOIN Cenové predikcie.
O PHILCOIN
Placeholders (PHL) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work (PoW) consensus mechanism. It is designed to be mined using older, less powerful hardware, with the aim of reducing electronic waste and creating a more inclusive mining community. PHL is the native token of the Placeholders ecosystem, which is built on the premise of creating a decentralized, peer-to-peer marketplace for goods and services. The ecosystem also includes a decentralized application (dApp) platform, allowing developers to build applications on top of the Placeholders blockchain. The supply of PHL is capped, with new tokens being issued as rewards for mining.
Placeholders (PHL) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work (PoW) consensus mechanism. It is designed to be mined using older, less powerful hardware, with the aim of reducing electronic waste and creating a more inclusive mining community. PHL is the native token of the Placeholders ecosystem, which is built on the premise of creating a decentralized, peer-to-peer marketplace for goods and services. The ecosystem also includes a decentralized application (dApp) platform, allowing developers to build applications on top of the Placeholders blockchain. The supply of PHL is capped, with new tokens being issued as rewards for mining.
Ako nakupovať a investovať PHILCOIN
Ste pripravení začať s PHILCOIN? Nákup PHL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PHILCOIN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PHILCOIN (PHL) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PHILCOIN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PHILCOIN
Vlastníctvo PHILCOIN vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je PHILCOIN (PHL)
Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.
Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.
PHILCOIN Zdroj
Pre hlbšie pochopenie PHILCOIN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota PHILCOIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PHILCOIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPHILCOIN?
Dnešná cena PHILCOIN je $ 0.01836. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PHILCOIN stále dobrou investíciou?
PHILCOIN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PHL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PHILCOIN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PHILCOIN v hodnote $ 201.30K.
Aká je aktuálna cena PHILCOIN?
Živá cena PHL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PHILCOIN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PHL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PHILCOIN?
Cenu PHL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,256.92
+2.43%
ETH
3,441.6
+4.37%
SOL
164
+5.52%
COAI
1.218
+11.46%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PHL na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PHL/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PHILCOIN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PHILCOIN v tomto roku?
Cena PHILCOIN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PHILCOIN (PHL).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:08 (UTC+8)
PHILCOIN (PHL) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.