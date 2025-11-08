BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena PHILCOIN je 0.01836USD. Trhová kapitalizácia PHL je 0USD. Sledujte aktualizácie cien PHL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PHILCOIN kurz (PHL)

1 PHL na USD aktuálnu cenu:

$0.01836
$0.01836
-1.44%1D
USD
PHILCOIN (PHL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:08 (UTC+8)

Dnešná cena PHILCOIN

Aktuálna dnešná cena PHILCOIN (PHL) je $ 0.01836, s 1.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHL na USD konverzný kurz je $ 0.01836 za PHL.

PHILCOIN sa v súčasnosti radí na #3925 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 PHL. Počas posledných 24 hodín sa PHLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01818 (low) do $ 0.01906 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.9330571942012122, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000828659014263877.

V krátkodobom vývoji sa PHL zmenilo o +0.10% za poslednú hodinu a o -15.16% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 201.30K.

PHILCOIN (PHL) informácie o trhu

No.3925

$ 0.00
$ 0.00

$ 201.30K
$ 201.30K

$ 91.80M
$ 91.80M

0.00
0.00

5,000,000,000
5,000,000,000

MATIC

Aktuálna trhová kapitalizácia PHILCOIN je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 201.30K. Počet coinov v obehu PHL je 0.00, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 91.80M.

História cien PHILCOIN v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01818
$ 0.01818
24 hod Low
$ 0.01906
$ 0.01906
24 hod High

$ 0.01818
$ 0.01818

$ 0.01906
$ 0.01906

$ 0.9330571942012122
$ 0.9330571942012122

$ 0.000828659014263877
$ 0.000828659014263877

+0.10%

-1.44%

-15.16%

-15.16%

PHILCOIN (PHL) história cien USD

Sledujte zmeny cien PHILCOIN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002682-1.44%
30 dní$ +0.00381+26.18%
60 dní$ +0.01336+267.20%
90 dní$ +0.01336+267.20%
PHILCOIN dnešná zmena ceny

Dnes PHL zaznamenal zmenu o $ -0.0002682 (-1.44%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PHILCOIN zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00381 (+26.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PHILCOIN zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PHL zmenu o $ +0.01336 (+267.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PHILCOIN zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01336 (+267.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PHILCOIN (PHL)?

Pozrite si PHILCOINstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PHILCOIN

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PHILCOIN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PHILCOIN?

PHILCOIN (PHL) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics.

Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance in the Philippines drive value.

Regulatory Environment: Philippine government policies on cryptocurrency impact investor confidence.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, PHL often follows Bitcoin's price movements.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings create price volatility.

Community Growth: Active user base and social media engagement influence market sentiment.

Technical Developments: Platform updates and new features affect long-term value proposition.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PHILCOIN?

People want to know PHILCOIN (PHL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre PHILCOIN

Cenová predikcia PHILCOIN (PHL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PHL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PHILCOIN (PHL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PHILCOIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PHILCOIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PHL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PHILCOIN Cenové predikcie.

O PHILCOIN

Placeholders (PHL) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work (PoW) consensus mechanism. It is designed to be mined using older, less powerful hardware, with the aim of reducing electronic waste and creating a more inclusive mining community. PHL is the native token of the Placeholders ecosystem, which is built on the premise of creating a decentralized, peer-to-peer marketplace for goods and services. The ecosystem also includes a decentralized application (dApp) platform, allowing developers to build applications on top of the Placeholders blockchain. The supply of PHL is capped, with new tokens being issued as rewards for mining.

Ako nakupovať a investovať PHILCOIN

Ste pripravení začať s PHILCOIN? Nákup PHL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PHILCOIN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PHILCOIN (PHL) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PHILCOIN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je PHILCOIN (PHL)

Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.

PHILCOIN Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PHILCOIN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PHILCOIN

Akú hodnotu bude mať 1 PHILCOIN v roku 2030?
Ak by hodnota PHILCOIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PHILCOIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:08 (UTC+8)

PHILCOIN (PHL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
$0.01836
