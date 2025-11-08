Aktuálna dnešná cena Phi je 0.004968USD. Trhová kapitalizácia PHI je --USD. Sledujte aktualizácie cien PHI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Phi je 0.004968USD. Trhová kapitalizácia PHI je --USD. Sledujte aktualizácie cien PHI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Phi (PHI) je $ 0.004968, s 4.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHI na USD konverzný kurz je $ 0.004968 za PHI.
Phi sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PHI. Počas posledných 24 hodín sa PHIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.004719 (low) do $ 0.004995 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa PHI zmenilo o -0.23% za poslednú hodinu a o -23.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.28K.
Phi (PHI) informácie o trhu
$ 53.28K
$ 53.28K$ 53.28K
$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Phi je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.28K. Počet coinov v obehu PHI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.97M.
História cien Phi v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.004719
$ 0.004719$ 0.004719
24 hod Low
$ 0.004995
$ 0.004995$ 0.004995
24 hod High
$ 0.004719
$ 0.004719$ 0.004719
$ 0.004995
$ 0.004995$ 0.004995
-0.23%
+4.00%
-23.86%
-23.86%
Phi (PHI) história cien USD
Sledujte zmeny cien Phi za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00019096
+4.00%
30 dní
$ -0.000032
-0.64%
60 dní
$ -0.000032
-0.64%
90 dní
$ -0.000032
-0.64%
Phi dnešná zmena ceny
Dnes PHI zaznamenal zmenu o $ +0.00019096 (+4.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Phi zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000032 (-0.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Phi zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PHI zmenu o $ -0.000032 (-0.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Phi zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000032 (-0.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Phi (PHI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Phi, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Phi?
Several key factors influence PHI token prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence 2. Adoption rate - Usage of Phi Network's AI and blockchain services 3. Technology developments - Platform updates, partnerships, and feature releases 4. Supply dynamics - Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms 5. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets 6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges 7. Competition - Performance relative to other AI/blockchain projects 8. Community growth - Active user base and developer engagement
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Phi?
People want to know Phi (PHI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, investors monitor gains/losses, and newcomers evaluate entry points into the market.
Cenové predikcie pre Phi
Cenová predikcia Phi (PHI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PHI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Phi (PHI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Phi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Phi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PHI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Phi Cenové predikcie.
O Phi
PHI Token (PHI) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform and is designed to integrate and facilitate interactions between traditional finance and the crypto world. The token is used within a hybrid digital asset management platform that combines the performance of robo-advisory with the flexibility and transparency of blockchain technology. The PHI Token is used for payment of services and transactions within the platform, and it also incentivizes and rewards users who contribute to the platform's growth. The token operates on a deflationary model, with a portion of tokens burned each year to potentially increase value for holders.
Ako nakupovať a investovať Phi
Ste pripravení začať s Phi? Nákup PHI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Phi. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Phi (PHI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Phi sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Phi
Vlastníctvo Phi vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Phi (PHI)
Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.
Phi Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Phi zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Phi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Phi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPhi?
Dnešná cena Phi je $ 0.004968. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Phi stále dobrou investíciou?
Phi zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PHI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Phi?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Phi v hodnote $ 53.28K.
Aká je aktuálna cena Phi?
Živá cena PHI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Phi vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PHI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Phi?
Cenu PHI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,805.03
+1.98%
ETH
3,424.05
+3.83%
SOL
161.14
+3.68%
COAI
1.2003
+9.84%
USDC
1.0006
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PHI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PHI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Phi pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Phi v tomto roku?
Cena Phi by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Phi (PHI).
Phi (PHI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.