BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Phi je 0.004968USD. Trhová kapitalizácia PHI je --USD. Sledujte aktualizácie cien PHI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Phi je 0.004968USD. Trhová kapitalizácia PHI je --USD. Sledujte aktualizácie cien PHI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o PHI

PHI informácie o cene

Čo je PHI

PHI biela kniha

PHI oficiálna webová stránka

PHI tokenomika

PHI predpoveď cien

PHI história

PHI Sprievodca nákupom

PHI-na-fiat prevodník mien

PHI spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Phi Logo

Phi kurz (PHI)

1 PHI na USD aktuálnu cenu:

$0.004965
$0.004965$0.004965
+4.00%1D
USD
Phi (PHI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:40:39 (UTC+8)

Dnešná cena Phi

Aktuálna dnešná cena Phi (PHI) je $ 0.004968, s 4.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHI na USD konverzný kurz je $ 0.004968 za PHI.

Phi sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PHI. Počas posledných 24 hodín sa PHIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.004719 (low) do $ 0.004995 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa PHI zmenilo o -0.23% za poslednú hodinu a o -23.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.28K.

Phi (PHI) informácie o trhu

--
----

$ 53.28K
$ 53.28K$ 53.28K

$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Phi je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.28K. Počet coinov v obehu PHI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.97M.

História cien Phi v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.004719
$ 0.004719$ 0.004719
24 hod Low
$ 0.004995
$ 0.004995$ 0.004995
24 hod High

$ 0.004719
$ 0.004719$ 0.004719

$ 0.004995
$ 0.004995$ 0.004995

--
----

--
----

-0.23%

+4.00%

-23.86%

-23.86%

Phi (PHI) história cien USD

Sledujte zmeny cien Phi za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00019096+4.00%
30 dní$ -0.000032-0.64%
60 dní$ -0.000032-0.64%
90 dní$ -0.000032-0.64%
Phi dnešná zmena ceny

Dnes PHI zaznamenal zmenu o $ +0.00019096 (+4.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Phi zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000032 (-0.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Phi zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PHI zmenu o $ -0.000032 (-0.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Phi zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000032 (-0.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Phi (PHI)?

Pozrite si Phistránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Phi

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Phi, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Phi?

Several key factors influence PHI token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Adoption rate - Usage of Phi Network's AI and blockchain services
3. Technology developments - Platform updates, partnerships, and feature releases
4. Supply dynamics - Token circulation, staking rewards, and burning mechanisms
5. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets
6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges
7. Competition - Performance relative to other AI/blockchain projects
8. Community growth - Active user base and developer engagement

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Phi?

People want to know Phi (PHI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, investors monitor gains/losses, and newcomers evaluate entry points into the market.

Cenové predikcie pre Phi

Cenová predikcia Phi (PHI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PHI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Phi (PHI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Phi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Phi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PHI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Phi Cenové predikcie.

O Phi

PHI Token (PHI) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform and is designed to integrate and facilitate interactions between traditional finance and the crypto world. The token is used within a hybrid digital asset management platform that combines the performance of robo-advisory with the flexibility and transparency of blockchain technology. The PHI Token is used for payment of services and transactions within the platform, and it also incentivizes and rewards users who contribute to the platform's growth. The token operates on a deflationary model, with a portion of tokens burned each year to potentially increase value for holders.

Ako nakupovať a investovať Phi

Ste pripravení začať s Phi? Nákup PHI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Phi. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Phi (PHI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Phi sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Phi (PHI)

Čo môžete urobiť s Phi

Vlastníctvo Phi vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Phi (PHI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Phi Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Phi zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Phi webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Phi

Akú hodnotu bude mať 1 Phi v roku 2030?
Ak by hodnota Phi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Phi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:40:39 (UTC+8)

Phi (PHI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Phi

PHI USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície PHI s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s PHI USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Phi (PHI) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Phi a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
PHI/USDT
$0.004965
$0.004965$0.004965
+4.06%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.11
$22.11$22.11

+121.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005618
$0.00005618$0.00005618

+1,023.60%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1621
$0.1621$0.1621

+224.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010006
$0.010006$0.010006

+150.15%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012110
$0.000012110$0.000012110

+101.83%

Humanity

Humanity

H

$0.23945
$0.23945$0.23945

+68.36%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

PHI-na-USD kalkulačka

Suma

PHI
PHI
USD
USD

1 PHI = 0.004968 USD