Pepe Unchained (PEPU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Pepe Unchained (PEPU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Pepe Unchained (PEPU) informácie

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

https://pepeunchained.com/
https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6

Pepe Unchained (PEPU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pepe Unchained (PEPU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.15M
$ 7.15M$ 7.15M
Celková ponuka:
$ 16.00B
$ 16.00B$ 16.00B
Počet coinov v obehu:
$ 15.98B
$ 15.98B$ 15.98B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.16M
$ 7.16M$ 7.16M
Historické maximum:
$ 0.02535
$ 0.02535$ 0.02535
Historické minimum:
$ 0.000412917773405935
$ 0.000412917773405935$ 0.000412917773405935
Aktuálna cena:
$ 0.0004473
$ 0.0004473$ 0.0004473

Pepe Unchained (PEPU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Pepe Unchained (PEPU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PEPU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PEPU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PEPU tokenomiku, preskúmajte cenu PEPU tokenu naživo!

Ako kúpiť PEPU

Máte záujem pridať Pepe Unchained (PEPU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PEPU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Pepe Unchained (PEPU) história cien

Analýza histórie cien PEPU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PEPU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PEPU asi smeruje? Naša PEPU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.