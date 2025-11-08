BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena PepsiCo je 143.72USD. Trhová kapitalizácia PEPON je 2,205,260.9002335676USD. Sledujte aktualizácie cien PEPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PepsiCo Logo

PepsiCo kurz (PEPON)

1 PEPON na USD aktuálnu cenu:

$143.65
-0.57%1D
USD
PepsiCo (PEPON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:54 (UTC+8)

Dnešná cena PepsiCo

Aktuálna dnešná cena PepsiCo (PEPON) je $ 143.72, s 0.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PEPON na USD konverzný kurz je $ 143.72 za PEPON.

PepsiCo sa v súčasnosti radí na #1733 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.21M, pričom počet coinov v obehu je 15.34K PEPON. Počas posledných 24 hodín sa PEPONobchodovalo v rozmedzí od $ 141.98 (low) do $ 144.97 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 156.71583734346297, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 139.61853462367836.

V krátkodobom vývoji sa PEPON zmenilo o +0.48% za poslednú hodinu a o -2.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.77K.

PepsiCo (PEPON) informácie o trhu

No.1733

$ 2.21M
$ 57.77K
$ 2.21M
15.34K
15,344.14764983
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia PepsiCo je $ 2.21M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.77K. Počet coinov v obehu PEPON je 15.34K, pričom celková zásoba je 15344.14764983. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.21M.

História cien PepsiCo v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 141.98
24 hod Low
$ 144.97
24 hod High

$ 141.98
$ 144.97
$ 156.71583734346297
$ 139.61853462367836
+0.48%

-0.57%

-2.30%

-2.30%

PepsiCo (PEPON) história cien USD

Sledujte zmeny cien PepsiCo za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.8235-0.57%
30 dní$ +3.94+2.81%
60 dní$ +43.72+43.72%
90 dní$ +43.72+43.72%
PepsiCo dnešná zmena ceny

Dnes PEPON zaznamenal zmenu o $ -0.8235 (-0.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PepsiCo zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +3.94 (+2.81%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PepsiCo zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PEPON zmenu o $ +43.72 (+43.72%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PepsiCo zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +43.72 (+43.72%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PepsiCo (PEPON)?

Pozrite si PepsiCostránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PepsiCo

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PepsiCo, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PepsiCo?

PepsiCo (PEP) stock prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact investor confidence and stock valuation.

Consumer Demand: Changes in beverage and snack consumption patterns, health trends, and brand loyalty affect sales volumes.

Competition: Market share battles with Coca-Cola and other food/beverage companies influence pricing power and profitability.

Raw Material Costs: Fluctuations in sugar, corn, packaging materials, and transportation costs impact profit margins.

Global Economic Conditions: Economic growth, inflation, currency exchange rates, and consumer spending power in international markets.

Regulatory Environment: Food safety regulations, sugar taxes, labeling requirements, and health-related legislation.

Innovation and Product Development: Success of new product launches, portfolio diversification, and adaptation to consumer preferences.

Supply Chain: Distribution efficiency, bottling partnerships, and logistics costs affect operational performance.

Market Sentiment: Overall investor sentiment toward consumer staples sector and dividend-paying stocks influences demand for PEP shares.

Note: PEPON appears to be a typo - PepsiCo trades under ticker symbol PEP on NASDAQ.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PepsiCo?

People want to know PepsiCo stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. As a major beverage and snack company, PepsiCo's stock performance indicates consumer sector health. Investors monitor daily prices to time trades, assess earnings impact, and compare with competitors like Coca-Cola.

Cenové predikcie pre PepsiCo

Cenová predikcia PepsiCo (PEPON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PEPON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PepsiCo (PEPON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PepsiCo mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PepsiCo v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PEPON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PepsiCo Cenové predikcie.

O PepsiCo

PEPON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to perform transactions and store value. The primary role of PEPON is to facilitate payments and transactions in a secure and efficient manner, leveraging blockchain technology to ensure transparency and reliability. It utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity of the network and the transactions that occur within it. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, peer-to-peer transactions, and as a store of value. PEPON's supply and issuance model is designed to maintain the asset's value and stability, making it a viable option for various financial applications within the digital space.

Ako nakupovať a investovať PepsiCo

Ste pripravení začať s PepsiCo? Nákup PEPON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PepsiCo. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PepsiCo (PEPON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 15.34K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PepsiCo sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť PepsiCo (PEPON)

Čo môžete urobiť s PepsiCo

Vlastníctvo PepsiCo vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup PepsiCo (PEPON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je PepsiCo (PEPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PepsiCo zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna PepsiCo webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PepsiCo

Akú hodnotu bude mať 1 PepsiCo v roku 2030?
Ak by hodnota PepsiCo rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PepsiCo podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
PepsiCo (PEPON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o PepsiCo

PEPON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície PEPON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s PEPON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s PepsiCo (PEPON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem PepsiCo a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
PEPON/USDT
$143.65
$143.65$143.65
-0.61%
0.00% (USDT)

