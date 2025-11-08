Aktuálna dnešná cena PepsiCo je 143.72USD. Trhová kapitalizácia PEPON je 2,205,260.9002335676USD. Sledujte aktualizácie cien PEPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PepsiCo je 143.72USD. Trhová kapitalizácia PEPON je 2,205,260.9002335676USD. Sledujte aktualizácie cien PEPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PepsiCo (PEPON) je $ 143.72, s 0.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PEPON na USD konverzný kurz je $ 143.72 za PEPON.
PepsiCo sa v súčasnosti radí na #1733 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.21M, pričom počet coinov v obehu je 15.34K PEPON. Počas posledných 24 hodín sa PEPONobchodovalo v rozmedzí od $ 141.98 (low) do $ 144.97 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 156.71583734346297, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 139.61853462367836.
V krátkodobom vývoji sa PEPON zmenilo o +0.48% za poslednú hodinu a o -2.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.77K.
PepsiCo (PEPON) informácie o trhu
No.1733
$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M
$ 57.77K
$ 57.77K$ 57.77K
$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M
15.34K
15.34K 15.34K
15,344.14764983
15,344.14764983 15,344.14764983
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia PepsiCo je $ 2.21M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.77K. Počet coinov v obehu PEPON je 15.34K, pričom celková zásoba je 15344.14764983. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.21M.
História cien PepsiCo v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 141.98
$ 141.98$ 141.98
24 hod Low
$ 144.97
$ 144.97$ 144.97
24 hod High
$ 141.98
$ 141.98$ 141.98
$ 144.97
$ 144.97$ 144.97
$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297
$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836
+0.48%
-0.57%
-2.30%
-2.30%
PepsiCo (PEPON) história cien USD
Sledujte zmeny cien PepsiCo za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.8235
-0.57%
30 dní
$ +3.94
+2.81%
60 dní
$ +43.72
+43.72%
90 dní
$ +43.72
+43.72%
PepsiCo dnešná zmena ceny
Dnes PEPON zaznamenal zmenu o $ -0.8235 (-0.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
PepsiCo zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +3.94 (+2.81%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
PepsiCo zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PEPON zmenu o $ +43.72 (+43.72%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
PepsiCo zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +43.72 (+43.72%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PepsiCo (PEPON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PepsiCo, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny PepsiCo?
PepsiCo (PEP) stock prices are influenced by several key factors:
Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact investor confidence and stock valuation.
Consumer Demand: Changes in beverage and snack consumption patterns, health trends, and brand loyalty affect sales volumes.
Competition: Market share battles with Coca-Cola and other food/beverage companies influence pricing power and profitability.
Raw Material Costs: Fluctuations in sugar, corn, packaging materials, and transportation costs impact profit margins.
Global Economic Conditions: Economic growth, inflation, currency exchange rates, and consumer spending power in international markets.
Innovation and Product Development: Success of new product launches, portfolio diversification, and adaptation to consumer preferences.
Supply Chain: Distribution efficiency, bottling partnerships, and logistics costs affect operational performance.
Market Sentiment: Overall investor sentiment toward consumer staples sector and dividend-paying stocks influences demand for PEP shares.
Note: PEPON appears to be a typo - PepsiCo trades under ticker symbol PEP on NASDAQ.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PepsiCo?
People want to know PepsiCo stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. As a major beverage and snack company, PepsiCo's stock performance indicates consumer sector health. Investors monitor daily prices to time trades, assess earnings impact, and compare with competitors like Coca-Cola.
Cenové predikcie pre PepsiCo
Cenová predikcia PepsiCo (PEPON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PEPON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PepsiCo (PEPON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PepsiCo mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PepsiCo v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PEPON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PepsiCo Cenové predikcie.
O PepsiCo
PEPON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to perform transactions and store value. The primary role of PEPON is to facilitate payments and transactions in a secure and efficient manner, leveraging blockchain technology to ensure transparency and reliability. It utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity of the network and the transactions that occur within it. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, peer-to-peer transactions, and as a store of value. PEPON's supply and issuance model is designed to maintain the asset's value and stability, making it a viable option for various financial applications within the digital space.
PEPON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to perform transactions and store value. The primary role of PEPON is to facilitate payments and transactions in a secure and efficient manner, leveraging blockchain technology to ensure transparency and reliability. It utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity of the network and the transactions that occur within it. The asset is typically used within its own ecosystem for various purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, peer-to-peer transactions, and as a store of value. PEPON's supply and issuance model is designed to maintain the asset's value and stability, making it a viable option for various financial applications within the digital space.
Ako nakupovať a investovať PepsiCo
Ste pripravení začať s PepsiCo? Nákup PEPON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PepsiCo. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PepsiCo (PEPON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 15.34K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PepsiCo sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PepsiCo
Vlastníctvo PepsiCo vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota PepsiCo rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PepsiCo podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPepsiCo?
Dnešná cena PepsiCo je $ 143.72. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PepsiCo stále dobrou investíciou?
PepsiCo zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PEPON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PepsiCo?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PepsiCo v hodnote $ 57.77K.
Aká je aktuálna cena PepsiCo?
Živá cena PEPON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PepsiCo vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PEPON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PepsiCo?
Cenu PEPON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,285.52
+2.46%
ETH
3,442.44
+4.39%
SOL
164.07
+5.57%
COAI
1.2172
+11.39%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PEPON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PEPON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PepsiCo pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PepsiCo v tomto roku?
Cena PepsiCo by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PepsiCo (PEPON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:54 (UTC+8)
PepsiCo (PEPON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.