Aktuálna Peezy cena je dnes 0.000001983 USD. Sledujte aktuálnu PEEZY na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte PEEZY cenový trend jednoducho na MEXC.

1 PEEZY na USD aktuálnu cenu:

$0.000001983
$0.000001983$0.000001983
-2.74%1D
USD
Peezy (PEEZY) Živý cenový graf
Peezy (PEEZY) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000001978
$ 0.000001978$ 0.000001978
24 hod Low
$ 0.000002096
$ 0.000002096$ 0.000002096
24 hod High

$ 0.000001978
$ 0.000001978$ 0.000001978

$ 0.000002096
$ 0.000002096$ 0.000002096

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

-2.99%

-2.74%

-4.81%

-4.81%

Peezy (PEEZY) cena v reálnom čase je $ 0.000001983. Za posledných 24 hodín sa obchodoval PEEZY v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.000001978 do najvyššej hodnoty $ 0.000002096, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena PEEZY je $ 0.000017366930284222, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.000000008008476234.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa PEEZY zmenil o -2.99% za poslednú hodinu, -2.74% za 24 hodín a -4.81% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Peezy (PEEZY) informácie o trhu

No.2464

$ 606.10K
$ 606.10K$ 606.10K

$ 101.42K
$ 101.42K$ 101.42K

$ 834.23K
$ 834.23K$ 834.23K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Peezy je $ 606.10K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 101.42K. Počet coinov v obehu PEEZY je 305.65B, pričom celková zásoba je 359709061786. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 834.23K.

Peezy (PEEZY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Peezy za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00000005586-2.74%
30 dní$ -0.000000944-32.26%
60 dní$ -0.000002952-59.82%
90 dní$ -0.000003337-62.73%
Peezy dnešná zmena ceny

Dnes PEEZY zaznamenal zmenu o $ -0.00000005586 (-2.74%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Peezy zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000944 (-32.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Peezy zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PEEZY zmenu o $ -0.000002952 (-59.82%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Peezy zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000003337 (-62.73%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Peezy (PEEZY)?

Pozrite si Peezystránku histórie cien.

Čo je Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich Peezy investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte PEEZY dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o Peezy na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše Peezy nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

Peezy predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Peezy (PEEZY) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Peezy (PEEZY) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Peezy.

Overte si teraz Peezy cenové predikcie!

Peezy (PEEZY) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Peezy (PEEZY) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike PEEZY tokenu!

Ako kúpiť Peezy(PEEZY)

Hľadáte ako kúpiť Peezy? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť Peezy na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

PEEZY do miestnych mien

1 Peezy(PEEZY) na VND
0.052182645
1 Peezy(PEEZY) na AUD
A$0.00000299433
1 Peezy(PEEZY) na GBP
0.00000146742
1 Peezy(PEEZY) na EUR
0.00000168555
1 Peezy(PEEZY) na USD
$0.000001983
1 Peezy(PEEZY) na MYR
RM0.0000083286
1 Peezy(PEEZY) na TRY
0.00008265144
1 Peezy(PEEZY) na JPY
¥0.000295467
1 Peezy(PEEZY) na ARS
ARS$0.00282880899
1 Peezy(PEEZY) na RUB
0.00016326039
1 Peezy(PEEZY) na INR
0.00017595159
1 Peezy(PEEZY) na IDR
Rp0.03304998678
1 Peezy(PEEZY) na KRW
0.00279295635
1 Peezy(PEEZY) na PHP
0.00011485536
1 Peezy(PEEZY) na EGP
￡E.0.00009474774
1 Peezy(PEEZY) na BRL
R$0.00001056939
1 Peezy(PEEZY) na CAD
C$0.00000275637
1 Peezy(PEEZY) na BDT
0.00024123195
1 Peezy(PEEZY) na NGN
0.00291187686
1 Peezy(PEEZY) na COP
$0.00771595215
1 Peezy(PEEZY) na ZAR
R.0.00003418692
1 Peezy(PEEZY) na UAH
0.00008177892
1 Peezy(PEEZY) na TZS
T.Sh.0.004872231
1 Peezy(PEEZY) na VES
Bs0.000366855
1 Peezy(PEEZY) na CLP
$0.001907646
1 Peezy(PEEZY) na PKR
Rs0.00056095104
1 Peezy(PEEZY) na KZT
0.00108537522
1 Peezy(PEEZY) na THB
฿0.00006426903
1 Peezy(PEEZY) na TWD
NT$0.0000602832
1 Peezy(PEEZY) na AED
د.إ0.00000727761
1 Peezy(PEEZY) na CHF
Fr0.00000156657
1 Peezy(PEEZY) na HKD
HK$0.00001542774
1 Peezy(PEEZY) na AMD
֏0.00075976662
1 Peezy(PEEZY) na MAD
.د.م0.0000180453
1 Peezy(PEEZY) na MXN
$0.00003642771
1 Peezy(PEEZY) na SAR
ريال0.00000741642
1 Peezy(PEEZY) na ETB
Br0.00028672197
1 Peezy(PEEZY) na KES
KSh0.00025622343
1 Peezy(PEEZY) na JOD
د.أ0.000001405947
1 Peezy(PEEZY) na PLN
0.00000717846
1 Peezy(PEEZY) na RON
лв0.00000858639
1 Peezy(PEEZY) na SEK
kr0.00001860054
1 Peezy(PEEZY) na BGN
лв0.00000329178
1 Peezy(PEEZY) na HUF
Ft0.00065639283
1 Peezy(PEEZY) na CZK
0.00004102827
1 Peezy(PEEZY) na KWD
د.ك0.000000606798
1 Peezy(PEEZY) na ILS
0.0000065439
1 Peezy(PEEZY) na BOB
Bs0.0000136827
1 Peezy(PEEZY) na AZN
0.0000033711
1 Peezy(PEEZY) na TJS
SM0.00001846173
1 Peezy(PEEZY) na GEL
0.00000539376
1 Peezy(PEEZY) na AOA
Kz0.00181426653
1 Peezy(PEEZY) na BHD
.د.ب0.000000745608
1 Peezy(PEEZY) na BMD
$0.000001983
1 Peezy(PEEZY) na DKK
kr0.00001261188
1 Peezy(PEEZY) na HNL
L0.00005201409
1 Peezy(PEEZY) na MUR
0.0000898299
1 Peezy(PEEZY) na NAD
$0.00003414726
1 Peezy(PEEZY) na NOK
kr0.00001977051
1 Peezy(PEEZY) na NZD
$0.00000339093
1 Peezy(PEEZY) na PAB
B/.0.000001983
1 Peezy(PEEZY) na PGK
K0.00000838809
1 Peezy(PEEZY) na QAR
ر.ق0.00000721812
1 Peezy(PEEZY) na RSD
дин.0.00019792323
1 Peezy(PEEZY) na UZS
soʻm0.02389156077
1 Peezy(PEEZY) na ALL
L0.00016343886
1 Peezy(PEEZY) na ANG
ƒ0.00000354957
1 Peezy(PEEZY) na AWG
ƒ0.0000035694
1 Peezy(PEEZY) na BBD
$0.000003966
1 Peezy(PEEZY) na BAM
KM0.00000329178
1 Peezy(PEEZY) na BIF
Fr0.005832003
1 Peezy(PEEZY) na BND
$0.00000253824
1 Peezy(PEEZY) na BSD
$0.000001983
1 Peezy(PEEZY) na JMD
$0.00031839048
1 Peezy(PEEZY) na KHR
0.00796384698
1 Peezy(PEEZY) na KMF
Fr0.000830877
1 Peezy(PEEZY) na LAK
0.04310869479
1 Peezy(PEEZY) na LKR
Rs0.00059961954
1 Peezy(PEEZY) na MDL
L0.00003315576
1 Peezy(PEEZY) na MGA
Ar0.00885266724
1 Peezy(PEEZY) na MOP
P0.00001588383
1 Peezy(PEEZY) na MVR
0.0000303399
1 Peezy(PEEZY) na MWK
MK0.0034367373
1 Peezy(PEEZY) na MZN
MT0.0001267137
1 Peezy(PEEZY) na NPR
Rs0.0002817843
1 Peezy(PEEZY) na PYG
0.013964286
1 Peezy(PEEZY) na RWF
Fr0.002873367
1 Peezy(PEEZY) na SBD
$0.00001632009
1 Peezy(PEEZY) na SCR
0.00002899146
1 Peezy(PEEZY) na SRD
$0.0000755523
1 Peezy(PEEZY) na SVC
$0.00001733142
1 Peezy(PEEZY) na SZL
L0.00003414726
1 Peezy(PEEZY) na TMT
m0.0000069405
1 Peezy(PEEZY) na TND
د.ت0.000005754666
1 Peezy(PEEZY) na TTD
$0.00001342491
1 Peezy(PEEZY) na UGX
Sh0.00686118
1 Peezy(PEEZY) na XAF
Fr0.001108497
1 Peezy(PEEZY) na XCD
$0.0000053541
1 Peezy(PEEZY) na XOF
Fr0.001108497
1 Peezy(PEEZY) na XPF
Fr0.000200283
1 Peezy(PEEZY) na BWP
P0.00002633424
1 Peezy(PEEZY) na BZD
$0.00000398583
1 Peezy(PEEZY) na CVE
$0.00018636234
1 Peezy(PEEZY) na DJF
Fr0.000352974
1 Peezy(PEEZY) na DOP
$0.0001239375
1 Peezy(PEEZY) na DZD
د.ج0.00025675884
1 Peezy(PEEZY) na FJD
$0.00000446175
1 Peezy(PEEZY) na GNF
Fr0.017242185
1 Peezy(PEEZY) na GTQ
Q0.00001518978
1 Peezy(PEEZY) na GYD
$0.00041466513
1 Peezy(PEEZY) na ISK
kr0.000239943

Pre hlbšie pochopenie Peezy zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Peezy webová stránka
Prieskumník blokov

Biela kniha
Oficiálna Peezy webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Peezy

Akú hodnotu má dnes Peezy (PEEZY)?
Aktuálna PEEZY cena v USD je 0.000001983 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena PEEZY na USD?
Aktuálna cena PEEZY na USD je $ 0.000001983. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Peezy?
Trhová kapitalizácia PEEZY je $ 606.10K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu PEEZY?
Počet coinov v obehu PEEZY je 305.65B USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) PEEZY?
PEEZY dosiahla cenu ATH vo výške 0.000017366930284222 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) PEEZY?
PEEZY videl cenu ATL vo výške 0.000000008008476234 USD.
Aký je objem obchodovania PEEZY?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre PEEZY je $ 101.42K USD.
Bude PEEZY tento rok vyššia?
PEEZY môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti PEEZYpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:37:35 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

