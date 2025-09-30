PlayDapp (PDA) tokenomika

PlayDapp (PDA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PlayDapp (PDA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:26:24 (UTC+8)
PlayDapp (PDA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PlayDapp (PDA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.96M
$ 2.96M
Celková ponuka:
$ 700.00M
$ 700.00M
Počet coinov v obehu:
$ 634.36M
$ 634.36M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.26M
$ 3.26M
Historické maximum:
$ 0.1548
$ 0.1548
Historické minimum:
$ 0.004416983668281511
$ 0.004416983668281511
Aktuálna cena:
$ 0.004661
$ 0.004661

PlayDapp (PDA) informácie

PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

Oficiálna webová stránka:
https://playdapp.com
Biela kniha:
https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B

PlayDapp (PDA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PlayDapp (PDA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PDA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PDA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PDA tokenomiku, preskúmajte cenu PDA tokenu naživo!

