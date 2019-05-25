ChainX (PCX) tokenomika

ChainX (PCX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ChainX (PCX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

ChainX (PCX) informácie

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

Oficiálna webová stránka:
https://chainx.org/
Biela kniha:
https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf
Prieskumník blokov:
https://scan.chainx.org/

ChainX (PCX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ChainX (PCX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 421.18K
$ 421.18K$ 421.18K
Celková ponuka:
$ 12.51M
$ 12.51M$ 12.51M
Počet coinov v obehu:
$ 12.51M
$ 12.51M$ 12.51M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 707.28K
$ 707.28K$ 707.28K
Historické maximum:
$ 18
$ 18$ 18
Historické minimum:
$ 0.022888485869384936
$ 0.022888485869384936$ 0.022888485869384936
Aktuálna cena:
$ 0.03368
$ 0.03368$ 0.03368

ChainX (PCX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ChainX (PCX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PCX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PCX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PCX tokenomiku, preskúmajte cenu PCX tokenu naživo!

Ako kúpiť PCX

Máte záujem pridať ChainX (PCX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PCX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ChainX (PCX) história cien

Analýza histórie cien PCX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PCX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PCX asi smeruje? Naša PCX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.