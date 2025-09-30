PAWS (PAWS) tokenomika
PAWS (PAWS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PAWS (PAWS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
PAWS (PAWS) informácie
PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.
PAWS (PAWS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky PAWS (PAWS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PAWS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PAWS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PAWS tokenomiku, preskúmajte cenu PAWS tokenu naživo!
Ako kúpiť PAWS
Máte záujem pridať PAWS (PAWS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PAWS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
PAWS (PAWS) história cien
Analýza histórie cien PAWS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
PAWS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PAWS asi smeruje? Naša PAWS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
