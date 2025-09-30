PARMA Fan Token (PARMA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PARMA Fan Token (PARMA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:12:36 (UTC+8)
PARMA Fan Token (PARMA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PARMA Fan Token (PARMA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 93.80K
$ 93.80K$ 93.80K
Historické maximum:
$ 1.249
$ 1.249$ 1.249
Historické minimum:
$ 0.001399028640257023
$ 0.001399028640257023$ 0.001399028640257023
Aktuálna cena:
$ 0.00469
$ 0.00469$ 0.00469

PARMA Fan Token (PARMA) informácie

$PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team.

Oficiálna webová stránka:
https://www.unitos.io/parma-fantoken
Biela kniha:
https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94

PARMA Fan Token (PARMA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PARMA Fan Token (PARMA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PARMA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PARMA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PARMA tokenomiku, preskúmajte cenu PARMA tokenu naživo!

