Objavte kľúčové informácie o Pandu Pandas (PANDU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:46:57 (UTC+8)
Pandu Pandas (PANDU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pandu Pandas (PANDU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.36M
Celková ponuka:
$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 96.37B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.53M
Historické maximum:
$ 0.000275
Historické minimum:
$ 0.00000048806902605
Aktuálna cena:
$ 0.00004529
Pandu Pandas (PANDU) informácie

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Oficiálna webová stránka:
https://pandupandas.com
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/4NGbC4RRrUjS78ooSN53Up7gSg4dGrj6F6dxpMWHbonk

Pandu Pandas (PANDU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Pandu Pandas (PANDU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PANDU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PANDU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PANDU tokenomiku, preskúmajte cenu PANDU tokenu naživo!

Ako kúpiť PANDU

Máte záujem pridať Pandu Pandas (PANDU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PANDU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Pandu Pandas (PANDU) história cien

Analýza histórie cien PANDU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PANDU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PANDU asi smeruje? Naša PANDU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

