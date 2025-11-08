BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Pandu Pandas je 0.00006782USD. Trhová kapitalizácia PANDU je 6,535,920.54657994USD. Sledujte aktualizácie cien PANDU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o PANDU

PANDU informácie o cene

Čo je PANDU

PANDU oficiálna webová stránka

PANDU tokenomika

PANDU predpoveď cien

PANDU história

PANDU Sprievodca nákupom

PANDU-na-fiat prevodník mien

PANDU spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Pandu Pandas Logo

Pandu Pandas kurz (PANDU)

1 PANDU na USD aktuálnu cenu:

$0.00006782
$0.00006782$0.00006782
+18.15%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:26 (UTC+8)

Dnešná cena Pandu Pandas

Aktuálna dnešná cena Pandu Pandas (PANDU) je $ 0.00006782, s 18.15% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PANDU na USD konverzný kurz je $ 0.00006782 za PANDU.

Pandu Pandas sa v súčasnosti radí na #1333 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6.54M, pričom počet coinov v obehu je 96.37B PANDU. Počas posledných 24 hodín sa PANDUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000055 (low) do $ 0.0000682 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0002790700975526, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000048806902605.

V krátkodobom vývoji sa PANDU zmenilo o +9.74% za poslednú hodinu a o -10.13% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 149.53K.

Pandu Pandas (PANDU) informácie o trhu

No.1333

$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M

$ 149.53K
$ 149.53K$ 149.53K

$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Pandu Pandas je $ 6.54M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 149.53K. Počet coinov v obehu PANDU je 96.37B, pričom celková zásoba je 99999377352. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.78M.

História cien Pandu Pandas v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000055
$ 0.000055$ 0.000055
24 hod Low
$ 0.0000682
$ 0.0000682$ 0.0000682
24 hod High

$ 0.000055
$ 0.000055$ 0.000055

$ 0.0000682
$ 0.0000682$ 0.0000682

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

+9.74%

+18.15%

-10.13%

-10.13%

Pandu Pandas (PANDU) história cien USD

Sledujte zmeny cien Pandu Pandas za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000104184+18.15%
30 dní$ -0.00011378-62.66%
60 dní$ +0.00004782+239.10%
90 dní$ +0.00004782+239.10%
Pandu Pandas dnešná zmena ceny

Dnes PANDU zaznamenal zmenu o $ +0.0000104184 (+18.15%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Pandu Pandas zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00011378 (-62.66%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Pandu Pandas zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PANDU zmenu o $ +0.00004782 (+239.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Pandu Pandas zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00004782 (+239.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Pandu Pandas (PANDU)?

Pozrite si Pandu Pandasstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Pandu Pandas

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Pandu Pandas, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Pandu Pandas?

PANDU token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PANDU's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.

Utility & Use Cases: The token's practical applications within its ecosystem affect demand and long-term value.

Community Engagement: Active community support, social media presence, and holder participation influence market perception.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence and token adoption.

Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility.

Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules impact scarcity and value.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment across all tokens.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence long-term prospects.

Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility in either direction.

These factors interact dynamically, making PANDU prices subject to both short-term speculation and long-term fundamental value drivers typical of emerging cryptocurrency projects.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Pandu Pandas?

People want to know PANDU price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Pandu Pandas

Cenová predikcia Pandu Pandas (PANDU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PANDU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pandu Pandas (PANDU) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Pandu Pandas mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Pandu Pandas v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PANDU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Pandu Pandas Cenové predikcie.

O Pandu Pandas

PANDU is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border transfers. The PANDU token is built on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to ensure secure and transparent transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The token's issuance model is pre-mined, meaning all tokens were created at the inception of the project. PANDU's ecosystem is geared towards fostering financial inclusion and democratizing access to financial services, particularly in regions where traditional banking systems are less accessible.

Ako nakupovať a investovať Pandu Pandas

Ste pripravení začať s Pandu Pandas? Nákup PANDU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Pandu Pandas. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Pandu Pandas (PANDU) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 96.37B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Pandu Pandas sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Pandu Pandas (PANDU)

Čo môžete urobiť s Pandu Pandas

Vlastníctvo Pandu Pandas vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Pandu Pandas (PANDU) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Pandu Pandas zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Pandu Pandas webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Pandu Pandas

Akú hodnotu bude mať 1 Pandu Pandas v roku 2030?
Ak by hodnota Pandu Pandas rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Pandu Pandas podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:26 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Pandu Pandas

PANDU USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície PANDU s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s PANDU USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Pandu Pandas (PANDU) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Pandu Pandas a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
PANDU/USDT
$0.00006782
$0.00006782$0.00006782
+18.17%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$23.23
$0.00006736
$0.009761
$0.000010602
$0.18848
$0.02281
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

PANDU-na-USD kalkulačka

Suma

PANDU
PANDU
USD
USD

1 PANDU = 0.00006782 USD