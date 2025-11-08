Aktuálna dnešná cena Pandu Pandas je 0.00006782USD. Trhová kapitalizácia PANDU je 6,535,920.54657994USD. Sledujte aktualizácie cien PANDU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Pandu Pandas je 0.00006782USD. Trhová kapitalizácia PANDU je 6,535,920.54657994USD. Sledujte aktualizácie cien PANDU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Pandu Pandas (PANDU) je $ 0.00006782, s 18.15% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PANDU na USD konverzný kurz je $ 0.00006782 za PANDU.
Pandu Pandas sa v súčasnosti radí na #1333 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6.54M, pričom počet coinov v obehu je 96.37B PANDU. Počas posledných 24 hodín sa PANDUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000055 (low) do $ 0.0000682 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0002790700975526, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000048806902605.
V krátkodobom vývoji sa PANDU zmenilo o +9.74% za poslednú hodinu a o -10.13% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 149.53K.
Pandu Pandas (PANDU) informácie o trhu
No.1333
$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M
$ 149.53K
$ 149.53K$ 149.53K
$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M
96.37B
96.37B 96.37B
99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352
99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352
96.37%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Pandu Pandas je $ 6.54M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 149.53K. Počet coinov v obehu PANDU je 96.37B, pričom celková zásoba je 99999377352. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.78M.
História cien Pandu Pandas v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000055
$ 0.000055$ 0.000055
24 hod Low
$ 0.0000682
$ 0.0000682$ 0.0000682
24 hod High
$ 0.000055
$ 0.000055$ 0.000055
$ 0.0000682
$ 0.0000682$ 0.0000682
$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526
$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605
+9.74%
+18.15%
-10.13%
-10.13%
Pandu Pandas (PANDU) história cien USD
Sledujte zmeny cien Pandu Pandas za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000104184
+18.15%
30 dní
$ -0.00011378
-62.66%
60 dní
$ +0.00004782
+239.10%
90 dní
$ +0.00004782
+239.10%
Pandu Pandas dnešná zmena ceny
Dnes PANDU zaznamenal zmenu o $ +0.0000104184 (+18.15%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Pandu Pandas zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00011378 (-62.66%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Pandu Pandas zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PANDU zmenu o $ +0.00004782 (+239.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pandu Pandas zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00004782 (+239.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Pandu Pandas (PANDU)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Pandu Pandas, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Pandu Pandas?
PANDU token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.
Utility & Use Cases: The token's practical applications within its ecosystem affect demand and long-term value.
Community Engagement: Active community support, social media presence, and holder participation influence market perception.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence and token adoption.
Market Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility.
Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules impact scarcity and value.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment across all tokens.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence long-term prospects.
Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility in either direction.
These factors interact dynamically, making PANDU prices subject to both short-term speculation and long-term fundamental value drivers typical of emerging cryptocurrency projects.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Pandu Pandas?
People want to know PANDU price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio performance, assessing market trends, and evaluating investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Pandu Pandas
Cenová predikcia Pandu Pandas (PANDU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PANDU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pandu Pandas (PANDU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Pandu Pandas mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Pandu Pandas v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PANDU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Pandu Pandas Cenové predikcie.
O Pandu Pandas
PANDU is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border transfers. The PANDU token is built on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to ensure secure and transparent transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The token's issuance model is pre-mined, meaning all tokens were created at the inception of the project. PANDU's ecosystem is geared towards fostering financial inclusion and democratizing access to financial services, particularly in regions where traditional banking systems are less accessible.
PANDU is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient cross-border transfers. The PANDU token is built on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to ensure secure and transparent transactions. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The token's issuance model is pre-mined, meaning all tokens were created at the inception of the project. PANDU's ecosystem is geared towards fostering financial inclusion and democratizing access to financial services, particularly in regions where traditional banking systems are less accessible.
Ako nakupovať a investovať Pandu Pandas
Ste pripravení začať s Pandu Pandas? Nákup PANDU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Pandu Pandas. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Pandu Pandas (PANDU) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 96.37B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Pandu Pandas sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Pandu Pandas
Vlastníctvo Pandu Pandas vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Pandu Pandas (PANDU) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Pandu Pandas
Akú hodnotu bude mať 1 Pandu Pandas v roku 2030?
Ak by hodnota Pandu Pandas rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Pandu Pandas podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPandu Pandas?
Dnešná cena Pandu Pandas je $ 0.00006782. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Pandu Pandas stále dobrou investíciou?
Pandu Pandas zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PANDU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Pandu Pandas?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Pandu Pandas v hodnote $ 149.53K.
Aká je aktuálna cena Pandu Pandas?
Živá cena PANDU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Pandu Pandas vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PANDU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Pandu Pandas?
Cenu PANDU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,208
+2.38%
ETH
3,439.01
+4.29%
SOL
163.96
+5.50%
COAI
1.206
+10.36%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PANDU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PANDU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Pandu Pandas pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Pandu Pandas v tomto roku?
Cena Pandu Pandas by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Pandu Pandas (PANDU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:26 (UTC+8)
Pandu Pandas (PANDU) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.