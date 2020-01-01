PAID Network (PAID) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PAID Network (PAID) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

PAID Network (PAID) informácie

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Oficiálna webová stránka:
https://paidnetwork.com/
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf

PAID Network (PAID) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PAID Network (PAID) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 10.24M
Celková ponuka:
$ 589.69M
Počet coinov v obehu:
$ 533.46M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.42M
Historické maximum:
$ 0.183
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.0192
PAID Network (PAID) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PAID Network (PAID) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PAID tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PAID tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PAID tokenomiku, preskúmajte cenu PAID tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.