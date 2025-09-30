ParallelAI (PAI) tokenomika

ParallelAI (PAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ParallelAI (PAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:12:16 (UTC+8)
ParallelAI (PAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ParallelAI (PAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.72M
$ 9.72M$ 9.72M
Historické maximum:
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
Historické minimum:
$ 0.03555146048500496
$ 0.03555146048500496$ 0.03555146048500496
Aktuálna cena:
$ 0.09716
$ 0.09716$ 0.09716

ParallelAI (PAI) informácie

ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.

Oficiálna webová stránka:
https://www.parallelai.tech/
Biela kniha:
https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd

ParallelAI (PAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ParallelAI (PAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PAI tokenomiku, preskúmajte cenu PAI tokenu naživo!

Ako kúpiť PAI

Máte záujem pridať ParallelAI (PAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ParallelAI (PAI) história cien

Analýza histórie cien PAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PAI asi smeruje? Naša PAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

