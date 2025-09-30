3DPass (P3D) tokenomika

3DPass (P3D) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o 3DPass (P3D) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:12:02 (UTC+8)
USD

3DPass (P3D) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre 3DPass (P3D) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 345.60K
$ 345.60K$ 345.60K
Celková ponuka:
$ 813.62M
$ 813.62M$ 813.62M
Počet coinov v obehu:
$ 538.31M
$ 538.31M$ 538.31M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 642.00K
$ 642.00K$ 642.00K
Historické maximum:
$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498
Historické minimum:
$ 0.000360234140359711
$ 0.000360234140359711$ 0.000360234140359711
Aktuálna cena:
$ 0.000642
$ 0.000642$ 0.000642

3DPass (P3D) informácie

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

Oficiálna webová stránka:
https://3dpass.org/
Biela kniha:
https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf
Prieskumník blokov:
https://3dpscan.xyz

3DPass (P3D) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky 3DPass (P3D) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet P3D tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu P3D tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili P3D tokenomiku, preskúmajte cenu P3D tokenu naživo!

Ako kúpiť P3D

Máte záujem pridať 3DPass (P3D) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu P3D vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

3DPass (P3D) história cien

Analýza histórie cien P3D pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

P3D cenová predikcia

Chcete vedieť, kam P3D asi smeruje? Naša P3D stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov