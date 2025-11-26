PoP Planet (P) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PoP Planet (P) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:17:49 (UTC+8)
USD

PoP Planet (P) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PoP Planet (P) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.42M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 140.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.32M
Historické maximum:
$ 0.151
Historické minimum:
$ 0.01734343415921145
Aktuálna cena:
$ 0.01732
PoP Planet (P) informácie

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

Oficiálna webová stránka:
https://popp.club/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1zkJEyzI1GxoPmao6wfKTUpG_-q0sLiip/view?usp=drive_link
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x810DF4c7Daf4eE06AE7c621D0680E73a505C9A06

PoP Planet (P) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PoP Planet (P) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet P tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu P tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili P tokenomiku, preskúmajte cenu P tokenu naživo!

Ako kúpiť P

Máte záujem pridať PoP Planet (P) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu P vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

PoP Planet (P) história cien

Analýza histórie cien P pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

P cenová predikcia

Chcete vedieť, kam P asi smeruje? Naša P stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

