Aktuálna dnešná cena PoP Planet je 0.03481USD. Trhová kapitalizácia P je 4,873,400USD. Sledujte aktualizácie cien P v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PoP Planet Logo

PoP Planet kurz (P)

1 P na USD aktuálnu cenu:

$0.0348
$0.0348
+2.11%1D
USD
PoP Planet (P) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:18 (UTC+8)

Dnešná cena PoP Planet

Aktuálna dnešná cena PoP Planet (P) je $ 0.03481, s 2.11% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny P na USD konverzný kurz je $ 0.03481 za P.

PoP Planet sa v súčasnosti radí na #1380 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.87M, pričom počet coinov v obehu je 140.00M P. Počas posledných 24 hodín sa Pobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03381 (low) do $ 0.03747 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.15013296267605908, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.029023761565933663.

V krátkodobom vývoji sa P zmenilo o -0.72% za poslednú hodinu a o -59.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.08M.

PoP Planet (P) informácie o trhu

No.1380

$ 4.87M
$ 4.87M

$ 1.08M
$ 1.08M

$ 34.81M
$ 34.81M

140.00M
140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

14.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia PoP Planet je $ 4.87M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.08M. Počet coinov v obehu P je 140.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 34.81M.

História cien PoP Planet v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03381
$ 0.03381
24 hod Low
$ 0.03747
$ 0.03747
24 hod High

$ 0.03381
$ 0.03381

$ 0.03747
$ 0.03747

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908

$ 0.029023761565933663
$ 0.029023761565933663

-0.72%

+2.11%

-59.54%

-59.54%

PoP Planet (P) história cien USD

Sledujte zmeny cien PoP Planet za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0007191+2.11%
30 dní$ -0.05068-59.29%
60 dní$ +0.01481+74.05%
90 dní$ +0.01481+74.05%
PoP Planet dnešná zmena ceny

Dnes P zaznamenal zmenu o $ +0.0007191 (+2.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PoP Planet zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.05068 (-59.29%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PoP Planet zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal P zmenu o $ +0.01481 (+74.05%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PoP Planet zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01481 (+74.05%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PoP Planet (P)?

Pozrite si PoP Planetstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PoP Planet

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PoP Planet, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PoP Planet?

PoP Planet (P) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and user adoption directly impact price movements.

Gaming Ecosystem Health: Player engagement, in-game utility demand, and new feature releases drive value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect P token valuation.

Tokenomics: Burn mechanisms, reward distributions, and governance decisions influence supply dynamics.

Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and demand.

Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies impact investor confidence.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PoP Planet?

People want to know PoP Planet (P) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Cenové predikcie pre PoP Planet

Cenová predikcia PoP Planet (P) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena P v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PoP Planet (P) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PoP Planet mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PoP Planet v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku P cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PoP Planet Cenové predikcie.

O PoP Planet

Polkadot (P) is a multi-chain platform that enables the transfer of any type of data or asset across different blockchains. It was designed to facilitate interoperability and scalability of blockchains, allowing them to communicate and share security. Polkadot's unique architecture consists of a central relay chain and multiple parachains, each serving a specific purpose or application. The platform uses a hybrid consensus model, combining aspects of both proof-of-stake and proof-of-authority systems. The native token of Polkadot, DOT, is used for governance, staking, and bonding on the platform. Polkadot's ecosystem is diverse, supporting a wide range of applications from DeFi to gaming and social networking.

Ako nakupovať a investovať PoP Planet

Ste pripravení začať s PoP Planet? Nákup P na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PoP Planet. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PoP Planet (P) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 140.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PoP Planet sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť PoP Planet (P)

Čo je PoP Planet (P)

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PoP Planet zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna PoP Planet webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PoP Planet

Akú hodnotu bude mať 1 PoP Planet v roku 2030?
Ak by hodnota PoP Planet rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PoP Planet podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:18 (UTC+8)

PoP Planet (P) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o PoP Planet

P USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície P s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s P USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s PoP Planet (P) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem PoP Planet a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
P/USDT
$0.0348
$0.0348
+2.08%
0.00% (USDT)

