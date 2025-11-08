Aktuálna dnešná cena PoP Planet je 0.03481USD. Trhová kapitalizácia P je 4,873,400USD. Sledujte aktualizácie cien P v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PoP Planet je 0.03481USD. Trhová kapitalizácia P je 4,873,400USD. Sledujte aktualizácie cien P v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PoP Planet (P) je $ 0.03481, s 2.11% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny P na USD konverzný kurz je $ 0.03481 za P.
PoP Planet sa v súčasnosti radí na #1380 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.87M, pričom počet coinov v obehu je 140.00M P. Počas posledných 24 hodín sa Pobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03381 (low) do $ 0.03747 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.15013296267605908, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.029023761565933663.
V krátkodobom vývoji sa P zmenilo o -0.72% za poslednú hodinu a o -59.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.08M.
PoP Planet (P) informácie o trhu
No.1380
$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
$ 34.81M
$ 34.81M$ 34.81M
140.00M
140.00M 140.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
14.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia PoP Planet je $ 4.87M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.08M. Počet coinov v obehu P je 140.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 34.81M.
História cien PoP Planet v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03381
$ 0.03381$ 0.03381
24 hod Low
$ 0.03747
$ 0.03747$ 0.03747
24 hod High
$ 0.03381
$ 0.03381$ 0.03381
$ 0.03747
$ 0.03747$ 0.03747
$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908
$ 0.029023761565933663
$ 0.029023761565933663$ 0.029023761565933663
-0.72%
+2.11%
-59.54%
-59.54%
PoP Planet (P) história cien USD
Sledujte zmeny cien PoP Planet za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0007191
+2.11%
30 dní
$ -0.05068
-59.29%
60 dní
$ +0.01481
+74.05%
90 dní
$ +0.01481
+74.05%
PoP Planet dnešná zmena ceny
Dnes P zaznamenal zmenu o $ +0.0007191 (+2.11%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
PoP Planet zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.05068 (-59.29%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
PoP Planet zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal P zmenu o $ +0.01481 (+74.05%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
PoP Planet zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01481 (+74.05%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PoP Planet (P)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PoP Planet, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny PoP Planet?
PoP Planet (P) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and user adoption directly impact price movements.
Gaming Ecosystem Health: Player engagement, in-game utility demand, and new feature releases drive value.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect P token valuation.
Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and demand.
Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies impact investor confidence.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PoP Planet?
People want to know PoP Planet (P) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Cenové predikcie pre PoP Planet
Cenová predikcia PoP Planet (P) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena P v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PoP Planet (P) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PoP Planet mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PoP Planet v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku P cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PoP Planet Cenové predikcie.
O PoP Planet
Polkadot (P) is a multi-chain platform that enables the transfer of any type of data or asset across different blockchains. It was designed to facilitate interoperability and scalability of blockchains, allowing them to communicate and share security. Polkadot's unique architecture consists of a central relay chain and multiple parachains, each serving a specific purpose or application. The platform uses a hybrid consensus model, combining aspects of both proof-of-stake and proof-of-authority systems. The native token of Polkadot, DOT, is used for governance, staking, and bonding on the platform. Polkadot's ecosystem is diverse, supporting a wide range of applications from DeFi to gaming and social networking.
Polkadot (P) is a multi-chain platform that enables the transfer of any type of data or asset across different blockchains. It was designed to facilitate interoperability and scalability of blockchains, allowing them to communicate and share security. Polkadot's unique architecture consists of a central relay chain and multiple parachains, each serving a specific purpose or application. The platform uses a hybrid consensus model, combining aspects of both proof-of-stake and proof-of-authority systems. The native token of Polkadot, DOT, is used for governance, staking, and bonding on the platform. Polkadot's ecosystem is diverse, supporting a wide range of applications from DeFi to gaming and social networking.
Ako nakupovať a investovať PoP Planet
Ste pripravení začať s PoP Planet? Nákup P na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PoP Planet. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PoP Planet (P) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 140.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PoP Planet sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PoP Planet
Vlastníctvo PoP Planet vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je PoP Planet (P)
PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.
PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.
PoP Planet Zdroj
Pre hlbšie pochopenie PoP Planet zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota PoP Planet rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PoP Planet podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPoP Planet?
Dnešná cena PoP Planet je $ 0.03481. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PoP Planet stále dobrou investíciou?
PoP Planet zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do P, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PoP Planet?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PoP Planet v hodnote $ 1.08M.
Aká je aktuálna cena PoP Planet?
Živá cena P sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PoP Planet vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena P, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PoP Planet?
Cenu P ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,208
+2.38%
ETH
3,439.01
+4.29%
SOL
163.96
+5.50%
COAI
1.206
+10.36%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre P na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár P/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PoP Planet pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PoP Planet v tomto roku?
Cena PoP Planet by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PoP Planet (P).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:18 (UTC+8)
PoP Planet (P) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.