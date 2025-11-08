BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Ozone metaverse je 0.0000815USD. Trhová kapitalizácia OZONAI je 0USD. Sledujte aktualizácie cien OZONAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.0000815
+1.54%1D
Ozone metaverse (OZONAI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:11 (UTC+8)

Dnešná cena Ozone metaverse

Aktuálna dnešná cena Ozone metaverse (OZONAI) je $ 0.0000815, s 1.54% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OZONAI na USD konverzný kurz je $ 0.0000815 za OZONAI.

Ozone metaverse sa v súčasnosti radí na #6966 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 OZONAI. Počas posledných 24 hodín sa OZONAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00007833 (low) do $ 0.0000868 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.03447626727041513, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000030714406696367.

V krátkodobom vývoji sa OZONAI zmenilo o +0.82% za poslednú hodinu a o -19.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.33K.

Ozone metaverse (OZONAI) informácie o trhu

$ 0.00
0.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Ozone metaverse je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.33K. Počet coinov v obehu OZONAI je 0.00, pričom celková zásoba je 801810225.66. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 163.00K.

História cien Ozone metaverse v USD

+0.82%

+1.54%

-19.70%

-19.70%

Ozone metaverse (OZONAI) história cien USD

Sledujte zmeny cien Ozone metaverse za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000012361+1.54%
30 dní$ -0.00009786-54.57%
60 dní$ +0.0000097+13.50%
90 dní$ -0.00006966-46.09%
Ozone metaverse dnešná zmena ceny

Dnes OZONAI zaznamenal zmenu o $ +0.0000012361 (+1.54%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Ozone metaverse zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00009786 (-54.57%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Ozone metaverse zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OZONAI zmenu o $ +0.0000097 (+13.50%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Ozone metaverse zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00006966 (-46.09%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ozone metaverse (OZONAI)?

Pozrite si Ozone metaversestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Ozone metaverse

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ozone metaverse, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Ozone metaverse?

Several factors influence OZONAI token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Adoption and user growth within the Ozone metaverse platform
3. Utility and demand for OZONAI tokens in the ecosystem
4. Partnership announcements and platform developments
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting metaverse/gaming tokens
7. Competition from other metaverse projects
8. Token supply mechanics and tokenomics
9. Technical analysis and whale movements
10. General investor interest in metaverse and AI sectors

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ozone metaverse?

People want to know Ozone metaverse (OZONAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and monitoring price volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.

Cenové predikcie pre Ozone metaverse

Cenová predikcia Ozone metaverse (OZONAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OZONAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ozone metaverse (OZONAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Ozone metaverse mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ozone metaverse v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OZONAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ozone metaverse Cenové predikcie.

O Ozone metaverse

OZONAI is a digital asset designed to facilitate transactions and interactions within the artificial intelligence (AI) sector. It aims to create a decentralized platform where AI services can be bought and sold, fostering a more accessible and efficient AI market. The OZONAI ecosystem is built around the use of its native token, OZONAI, which is used for transactions and rewards within the platform. The project operates on a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and scalability. OZONAI's primary use cases include AI service transactions, incentivizing data sharing for AI training, and rewarding AI model development and deployment.

Ako nakupovať a investovať Ozone metaverse

Čo je Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Pozrite si viac informácií o Ozone metaverse

