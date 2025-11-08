Aktuálna dnešná cena Ozone metaverse je 0.0000815USD. Trhová kapitalizácia OZONAI je 0USD. Sledujte aktualizácie cien OZONAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ozone metaverse je 0.0000815USD. Trhová kapitalizácia OZONAI je 0USD. Sledujte aktualizácie cien OZONAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ozone metaverse (OZONAI) je $ 0.0000815, s 1.54% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OZONAI na USD konverzný kurz je $ 0.0000815 za OZONAI.
Ozone metaverse sa v súčasnosti radí na #6966 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 OZONAI. Počas posledných 24 hodín sa OZONAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00007833 (low) do $ 0.0000868 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.03447626727041513, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000030714406696367.
V krátkodobom vývoji sa OZONAI zmenilo o +0.82% za poslednú hodinu a o -19.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.33K.
Ozone metaverse (OZONAI) informácie o trhu
$ 0.00
$ 53.33K
$ 163.00K
0.00
2,000,000,000
801,810,225.66
0.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Ozone metaverse je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.33K. Počet coinov v obehu OZONAI je 0.00, pričom celková zásoba je 801810225.66. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 163.00K.
História cien Ozone metaverse v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00007833
24 hod Low
$ 0.0000868
24 hod High
$ 0.00007833
$ 0.0000868
$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
+0.82%
+1.54%
-19.70%
-19.70%
Ozone metaverse (OZONAI) história cien USD
Sledujte zmeny cien Ozone metaverse za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000012361
+1.54%
30 dní
$ -0.00009786
-54.57%
60 dní
$ +0.0000097
+13.50%
90 dní
$ -0.00006966
-46.09%
Ozone metaverse dnešná zmena ceny
Dnes OZONAI zaznamenal zmenu o $ +0.0000012361 (+1.54%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Ozone metaverse zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00009786 (-54.57%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Ozone metaverse zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OZONAI zmenu o $ +0.0000097 (+13.50%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Ozone metaverse zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00006966 (-46.09%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ozone metaverse (OZONAI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ozone metaverse, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Ozone metaverse?
Several factors influence OZONAI token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Adoption and user growth within the Ozone metaverse platform 3. Utility and demand for OZONAI tokens in the ecosystem 4. Partnership announcements and platform developments 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory news affecting metaverse/gaming tokens 7. Competition from other metaverse projects 8. Token supply mechanics and tokenomics 9. Technical analysis and whale movements 10. General investor interest in metaverse and AI sectors
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ozone metaverse?
People want to know Ozone metaverse (OZONAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment opportunities, and monitoring price volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.
Cenové predikcie pre Ozone metaverse
Cenová predikcia Ozone metaverse (OZONAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OZONAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ozone metaverse (OZONAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ozone metaverse mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
O Ozone metaverse
OZONAI is a digital asset designed to facilitate transactions and interactions within the artificial intelligence (AI) sector. It aims to create a decentralized platform where AI services can be bought and sold, fostering a more accessible and efficient AI market. The OZONAI ecosystem is built around the use of its native token, OZONAI, which is used for transactions and rewards within the platform. The project operates on a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and scalability. OZONAI's primary use cases include AI service transactions, incentivizing data sharing for AI training, and rewarding AI model development and deployment.
Ako nakupovať a investovať Ozone metaverse
Vlastníctvo Ozone metaverse vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.
Čo je Ozone metaverse (OZONAI)
Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
Ozone metaverse Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Ozone metaverse zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ozone metaverse
Akú hodnotu bude mať 1 Ozone metaverse v roku 2030?
Ak by hodnota Ozone metaverse rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ozone metaverse podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOzone metaverse?
Dnešná cena Ozone metaverse je $ 0.0000815. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ozone metaverse stále dobrou investíciou?
Ozone metaverse zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OZONAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ozone metaverse?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ozone metaverse v hodnote $ 53.33K.
Aká je aktuálna cena Ozone metaverse?
Živá cena OZONAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ozone metaverse vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OZONAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ozone metaverse?
Cenu OZONAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,186.13
+2.36%
ETH
3,437.83
+4.25%
SOL
163.92
+5.47%
COAI
1.2195
+11.60%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre OZONAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár OZONAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ozone metaverse pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ozone metaverse v tomto roku?
Cena Ozone metaverse by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ozone metaverse (OZONAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:11 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.