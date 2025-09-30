OpenZK Network (OZK) tokenomika

OpenZK Network (OZK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o OpenZK Network (OZK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:25:42 (UTC+8)
OpenZK Network (OZK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OpenZK Network (OZK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 14.25B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.13M
Historické maximum:
$ 0.0059
Historické minimum:
$ 0.00017888761351958
Aktuálna cena:
$ 0.0002084
OpenZK Network (OZK) informácie

OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK.

Oficiálna webová stránka:
https://www.openzk.net
Biela kniha:
https://docs.openzk.net/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF

OpenZK Network (OZK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OpenZK Network (OZK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OZK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OZK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OZK tokenomiku, preskúmajte cenu OZK tokenu naživo!

