Octo Gaming (OTK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Octo Gaming (OTK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:25:28 (UTC+8)
USD

Octo Gaming (OTK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Octo Gaming (OTK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.16M
Celková ponuka:
$ 1.20B
Počet coinov v obehu:
$ 489.53M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.85M
Historické maximum:
$ 0.0081
Historické minimum:
$ 0.000660347704777999
Aktuálna cena:
$ 0.002374
Octo Gaming (OTK) informácie

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Oficiálna webová stránka:
https://octo-gaming.com/
Biela kniha:
https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ

Octo Gaming (OTK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Octo Gaming (OTK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OTK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OTK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OTK tokenomiku, preskúmajte cenu OTK tokenu naživo!

Octo Gaming (OTK) história cien

Analýza histórie cien OTK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

OTK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OTK asi smeruje? Naša OTK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov