Orange (ORNJ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Orange (ORNJ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:21:03 (UTC+8)
USD

Orange (ORNJ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Orange (ORNJ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 368.45K
$ 368.45K
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 95.95M
$ 95.95M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 384.00K
$ 384.00K
Historické maximum:
$ 0.81
$ 0.81
Historické minimum:
$ 0.003797847442819526
$ 0.003797847442819526
Aktuálna cena:
$ 0.00384
$ 0.00384

Orange (ORNJ) informácie

Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols.

Oficiálna webová stránka:
https://www.orangecrypto.com/
Biela kniha:
https://docs.orangecrypto.com
Prieskumník blokov:
https://unisat.io/inscription/373ffb1afec9af0e3eac751ba68cd1987996f4c68435f7db7b67def90ec19505i0

Orange (ORNJ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Orange (ORNJ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ORNJ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ORNJ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ORNJ tokenomiku, preskúmajte cenu ORNJ tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

