Aktuálna dnešná cena Orecast je 0.0000003242USD. Trhová kapitalizácia ORECAST je --USD. Sledujte aktualizácie cien ORECAST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Orecast je 0.0000003242USD. Trhová kapitalizácia ORECAST je --USD. Sledujte aktualizácie cien ORECAST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Orecast (ORECAST) je $ 0.0000003242, s 3.51% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ORECAST na USD konverzný kurz je $ 0.0000003242 za ORECAST.
Orecast sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ORECAST. Počas posledných 24 hodín sa ORECASTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000003242 (low) do $ 0.0000004796 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ORECAST zmenilo o -5.07% za poslednú hodinu a o -65.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 411.38K.
Orecast (ORECAST) informácie o trhu
--
----
$ 411.38K
$ 411.38K$ 411.38K
$ 16.21K
$ 16.21K$ 16.21K
--
----
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Orecast je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 411.38K. Počet coinov v obehu ORECAST je --, pričom celková zásoba je 50000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.21K.
História cien Orecast v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000003242
$ 0.0000003242$ 0.0000003242
24 hod Low
$ 0.0000004796
$ 0.0000004796$ 0.0000004796
24 hod High
$ 0.0000003242
$ 0.0000003242$ 0.0000003242
$ 0.0000004796
$ 0.0000004796$ 0.0000004796
--
----
--
----
-5.07%
-3.51%
-65.14%
-65.14%
Orecast (ORECAST) história cien USD
Sledujte zmeny cien Orecast za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000000011793
-3.51%
30 dní
$ -0.0000050758
-94.00%
60 dní
$ -0.0203996758
-100.00%
90 dní
$ -0.0049996758
-100.00%
Orecast dnešná zmena ceny
Dnes ORECAST zaznamenal zmenu o $ -0.000000011793 (-3.51%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Orecast zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000050758 (-94.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Orecast zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ORECAST zmenu o $ -0.0203996758 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Orecast zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0049996758 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Orecast (ORECAST)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Orecast, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Orecast?
ORECAST price factors include market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, overall crypto market trends, Bitcoin correlation, regulatory news, project development updates, partnerships, community adoption, exchange listings, whale movements, and macroeconomic conditions affecting risk assets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Orecast?
People want to know Orecast (ORECAST) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.
Research purposes - Analysts use real-time data for technical analysis and market predictions.
Tax planning - Accurate pricing helps calculate gains, losses, and tax obligations.
The volatile nature of cryptocurrency markets makes real-time price information crucial for making informed financial decisions and managing risk effectively.
Cenové predikcie pre Orecast
Cenová predikcia Orecast (ORECAST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ORECAST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Orecast (ORECAST) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Orecast mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Orecast v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ORECAST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Orecast Cenové predikcie.
O Orecast
ORECAST is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate and streamline the prediction market, allowing users to make predictions on a wide range of topics and events. The primary role of ORECAST is to provide a decentralized and transparent platform for prediction markets, reducing the need for intermediaries and offering users the ability to earn rewards for accurate predictions. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and security within its network. ORECAST's issuance model is determined by the outcomes of the prediction markets, creating a dynamic and responsive supply model.
ORECAST is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate and streamline the prediction market, allowing users to make predictions on a wide range of topics and events. The primary role of ORECAST is to provide a decentralized and transparent platform for prediction markets, reducing the need for intermediaries and offering users the ability to earn rewards for accurate predictions. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and security within its network. ORECAST's issuance model is determined by the outcomes of the prediction markets, creating a dynamic and responsive supply model.
Ako nakupovať a investovať Orecast
Ste pripravení začať s Orecast? Nákup ORECAST na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Orecast. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Orecast (ORECAST) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Orecast sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Orecast
Vlastníctvo Orecast vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Orecast rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Orecast podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOrecast?
Dnešná cena Orecast je $ 0.0000003242. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Orecast stále dobrou investíciou?
Orecast zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ORECAST, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Orecast?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Orecast v hodnote $ 411.38K.
Aká je aktuálna cena Orecast?
Živá cena ORECAST sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Orecast vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ORECAST, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Orecast?
Cenu ORECAST ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,219.98
+2.40%
ETH
3,441.11
+4.35%
SOL
164.03
+5.54%
COAI
1.2159
+11.27%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ORECAST na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ORECAST/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Orecast pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Orecast v tomto roku?
Cena Orecast by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Orecast (ORECAST).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:50 (UTC+8)
Orecast (ORECAST) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.