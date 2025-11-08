BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Orecast je 0.0000003242USD. Trhová kapitalizácia ORECAST je --USD. Sledujte aktualizácie cien ORECAST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Orecast je 0.0000003242USD. Trhová kapitalizácia ORECAST je --USD. Sledujte aktualizácie cien ORECAST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ORECAST

ORECAST informácie o cene

Čo je ORECAST

ORECAST biela kniha

ORECAST oficiálna webová stránka

ORECAST tokenomika

ORECAST predpoveď cien

ORECAST história

ORECAST Sprievodca nákupom

ORECAST-na-fiat prevodník mien

ORECAST spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Orecast Logo

Orecast kurz (ORECAST)

1 ORECAST na USD aktuálnu cenu:

$0.0000003242
$0.0000003242$0.0000003242
-3.51%1D
USD
Orecast (ORECAST) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:50 (UTC+8)

Dnešná cena Orecast

Aktuálna dnešná cena Orecast (ORECAST) je $ 0.0000003242, s 3.51% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ORECAST na USD konverzný kurz je $ 0.0000003242 za ORECAST.

Orecast sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ORECAST. Počas posledných 24 hodín sa ORECASTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000003242 (low) do $ 0.0000004796 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ORECAST zmenilo o -5.07% za poslednú hodinu a o -65.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 411.38K.

Orecast (ORECAST) informácie o trhu

--
----

$ 411.38K
$ 411.38K$ 411.38K

$ 16.21K
$ 16.21K$ 16.21K

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Orecast je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 411.38K. Počet coinov v obehu ORECAST je --, pričom celková zásoba je 50000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.21K.

História cien Orecast v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000003242
$ 0.0000003242$ 0.0000003242
24 hod Low
$ 0.0000004796
$ 0.0000004796$ 0.0000004796
24 hod High

$ 0.0000003242
$ 0.0000003242$ 0.0000003242

$ 0.0000004796
$ 0.0000004796$ 0.0000004796

--
----

--
----

-5.07%

-3.51%

-65.14%

-65.14%

Orecast (ORECAST) história cien USD

Sledujte zmeny cien Orecast za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000000011793-3.51%
30 dní$ -0.0000050758-94.00%
60 dní$ -0.0203996758-100.00%
90 dní$ -0.0049996758-100.00%
Orecast dnešná zmena ceny

Dnes ORECAST zaznamenal zmenu o $ -0.000000011793 (-3.51%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Orecast zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000050758 (-94.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Orecast zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ORECAST zmenu o $ -0.0203996758 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Orecast zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0049996758 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Orecast (ORECAST)?

Pozrite si Orecaststránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Orecast

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Orecast, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Orecast?

ORECAST price factors include market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, overall crypto market trends, Bitcoin correlation, regulatory news, project development updates, partnerships, community adoption, exchange listings, whale movements, and macroeconomic conditions affecting risk assets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Orecast?

People want to know Orecast (ORECAST) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing significant price movements or opportunities.

Research purposes - Analysts use real-time data for technical analysis and market predictions.

Tax planning - Accurate pricing helps calculate gains, losses, and tax obligations.

The volatile nature of cryptocurrency markets makes real-time price information crucial for making informed financial decisions and managing risk effectively.

Cenové predikcie pre Orecast

Cenová predikcia Orecast (ORECAST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ORECAST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Orecast (ORECAST) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Orecast mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Orecast v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ORECAST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Orecast Cenové predikcie.

O Orecast

ORECAST is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate and streamline the prediction market, allowing users to make predictions on a wide range of topics and events. The primary role of ORECAST is to provide a decentralized and transparent platform for prediction markets, reducing the need for intermediaries and offering users the ability to earn rewards for accurate predictions. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and security within its network. ORECAST's issuance model is determined by the outcomes of the prediction markets, creating a dynamic and responsive supply model.

Ako nakupovať a investovať Orecast

Ste pripravení začať s Orecast? Nákup ORECAST na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Orecast. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Orecast (ORECAST) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Orecast sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Orecast (ORECAST)

Čo môžete urobiť s Orecast

Vlastníctvo Orecast vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Orecast (ORECAST) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Orecast (ORECAST)

AI-driven infrastructure providing minute-by-minute metals pricing for global minerals and metals markets.

Orecast Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Orecast zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Orecast webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Orecast

Akú hodnotu bude mať 1 Orecast v roku 2030?
Ak by hodnota Orecast rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Orecast podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:50 (UTC+8)

Orecast (ORECAST) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Orecast

ORECAST USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ORECAST s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ORECAST USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Orecast (ORECAST) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Orecast a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ORECAST/USDT
$0.0000003242
$0.0000003242$0.0000003242
-3.45%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.03
$23.03$23.03

+130.30%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006800
$0.00006800$0.00006800

+1,260.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009725
$0.009725$0.009725

+143.12%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010602
$0.000010602$0.000010602

+76.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.18758
$0.18758$0.18758

+71.57%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02295
$0.02295$0.02295

+41.92%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ORECAST-na-USD kalkulačka

Suma

ORECAST
ORECAST
USD
USD

1 ORECAST = 0.000000 USD