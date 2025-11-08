BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Oracle je 237.68USD. Trhová kapitalizácia ORCLON je 684,682.986376556USD. Sledujte aktualizácie cien ORCLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Oracle Logo

Oracle kurz (ORCLON)

1 ORCLON na USD aktuálnu cenu:

$237.68
+1.26%1D
USD
Oracle (ORCLON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:42 (UTC+8)

Dnešná cena Oracle

Aktuálna dnešná cena Oracle (ORCLON) je $ 237.68, s 1.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ORCLON na USD konverzný kurz je $ 237.68 za ORCLON.

Oracle sa v súčasnosti radí na #2301 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 684.68K, pričom počet coinov v obehu je 2.88K ORCLON. Počas posledných 24 hodín sa ORCLONobchodovalo v rozmedzí od $ 232.99 (low) do $ 246.57 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 344.869728008825, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 223.2148184410282.

V krátkodobom vývoji sa ORCLON zmenilo o +1.00% za poslednú hodinu a o -9.63% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.00K.

Oracle (ORCLON) informácie o trhu

No.2301

$ 684.68K
$ 61.00K
$ 684.68K
2.88K
2,880.69247045
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Oracle je $ 684.68K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.00K. Počet coinov v obehu ORCLON je 2.88K, pričom celková zásoba je 2880.69247045. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 684.68K.

História cien Oracle v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 232.99
24 hod Low
$ 246.57
24 hod High

$ 232.99
$ 246.57
$ 344.869728008825
$ 223.2148184410282
+1.00%

+1.26%

-9.63%

-9.63%

Oracle (ORCLON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Oracle za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +2.9575+1.26%
30 dní$ -50.86-17.63%
60 dní$ -12.32-4.93%
90 dní$ -12.32-4.93%
Oracle dnešná zmena ceny

Dnes ORCLON zaznamenal zmenu o $ +2.9575 (+1.26%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Oracle zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -50.86 (-17.63%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Oracle zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ORCLON zmenu o $ -12.32 (-4.93%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Oracle zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -12.32 (-4.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Oracle (ORCLON)?

Pozrite si Oraclestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Oracle

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Oracle, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Oracle?

Oracle (ORCL) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Market sentiment and trading volume directly impact price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases and integration with DeFi protocols drive demand.

Data Quality: Accuracy and reliability of oracle services affect investor confidence.

Competition: Performance relative to other oracle networks like Chainlink influences market position.

Partnerships: Strategic alliances with blockchain projects and enterprises boost credibility.

Market Conditions: Overall crypto market trends and Bitcoin movements affect all altcoins.

Technical Developments: Updates, improvements, and new features impact long-term value.

Regulatory Environment: Government policies on crypto and DeFi affect adoption rates.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Oracle?

People want to know Oracle (ORCLON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre Oracle

Cenová predikcia Oracle (ORCLON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ORCLON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Oracle (ORCLON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Oracle mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Oracle

ORCLON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate smart contracts and decentralized applications (dApps) with a focus on providing a secure and scalable infrastructure for developers. The asset uses a consensus mechanism that is widely accepted in the crypto community, ensuring the network's security and stability. ORCLON's primary role is to act as the native utility token within its ecosystem, used for transaction fees and computational services. Its issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to the overall health of the ecosystem. The asset's typical uses include facilitating transactions within the network, participating in network governance, and incentivizing user participation.

Ako nakupovať a investovať Oracle

Sprievodca – ako kúpiť Oracle (ORCLON)

Čo môžete urobiť s Oracle

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Oracle (ORCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oracle Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Oracle zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Oracle webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Oracle

Akú hodnotu bude mať 1 Oracle v roku 2030?
Ak by hodnota Oracle rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Oracle podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:42 (UTC+8)

Oracle (ORCLON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

