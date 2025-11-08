Aktuálna dnešná cena Oracle je 237.68USD. Trhová kapitalizácia ORCLON je 684,682.986376556USD. Sledujte aktualizácie cien ORCLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Oracle je 237.68USD. Trhová kapitalizácia ORCLON je 684,682.986376556USD. Sledujte aktualizácie cien ORCLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Oracle (ORCLON) je $ 237.68, s 1.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ORCLON na USD konverzný kurz je $ 237.68 za ORCLON.
Oracle sa v súčasnosti radí na #2301 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 684.68K, pričom počet coinov v obehu je 2.88K ORCLON. Počas posledných 24 hodín sa ORCLONobchodovalo v rozmedzí od $ 232.99 (low) do $ 246.57 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 344.869728008825, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 223.2148184410282.
V krátkodobom vývoji sa ORCLON zmenilo o +1.00% za poslednú hodinu a o -9.63% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.00K.
Oracle (ORCLON) informácie o trhu
No.2301
$ 684.68K
$ 61.00K
$ 684.68K
2.88K
2,880.69247045
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Oracle je $ 684.68K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.00K. Počet coinov v obehu ORCLON je 2.88K, pričom celková zásoba je 2880.69247045. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 684.68K.
História cien Oracle v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 232.99
24 hod Low
$ 246.57
24 hod High
$ 232.99
$ 246.57
$ 344.869728008825
$ 223.2148184410282
+1.00%
+1.26%
-9.63%
-9.63%
Oracle (ORCLON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Oracle za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +2.9575
+1.26%
30 dní
$ -50.86
-17.63%
60 dní
$ -12.32
-4.93%
90 dní
$ -12.32
-4.93%
Oracle dnešná zmena ceny
Dnes ORCLON zaznamenal zmenu o $ +2.9575 (+1.26%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Oracle zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -50.86 (-17.63%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Oracle zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ORCLON zmenu o $ -12.32 (-4.93%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Oracle zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -12.32 (-4.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Oracle (ORCLON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Oracle, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Oracle?
Oracle (ORCL) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Market sentiment and trading volume directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and integration with DeFi protocols drive demand.
Data Quality: Accuracy and reliability of oracle services affect investor confidence.
Competition: Performance relative to other oracle networks like Chainlink influences market position.
Partnerships: Strategic alliances with blockchain projects and enterprises boost credibility.
Market Conditions: Overall crypto market trends and Bitcoin movements affect all altcoins.
Technical Developments: Updates, improvements, and new features impact long-term value.
Regulatory Environment: Government policies on crypto and DeFi affect adoption rates.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Oracle?
People want to know Oracle (ORCLON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre Oracle
Cenová predikcia Oracle (ORCLON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ORCLON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Oracle (ORCLON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Oracle mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Oracle v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ORCLON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Oracle Cenové predikcie.
O Oracle
ORCLON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate smart contracts and decentralized applications (dApps) with a focus on providing a secure and scalable infrastructure for developers. The asset uses a consensus mechanism that is widely accepted in the crypto community, ensuring the network's security and stability. ORCLON's primary role is to act as the native utility token within its ecosystem, used for transaction fees and computational services. Its issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to the overall health of the ecosystem. The asset's typical uses include facilitating transactions within the network, participating in network governance, and incentivizing user participation.
Ako nakupovať a investovať Oracle
Ste pripravení začať s Oracle? Nákup ORCLON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Oracle. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Oracle (ORCLON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.88K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Oracle sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Oracle
Vlastníctvo Oracle vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Oracle rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Oracle podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOracle?
Dnešná cena Oracle je $ 237.68. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Oracle stále dobrou investíciou?
Oracle zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ORCLON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Oracle?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Oracle v hodnote $ 61.00K.
Aká je aktuálna cena Oracle?
Živá cena ORCLON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Oracle vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ORCLON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Oracle?
Cenu ORCLON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ORCLON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ORCLON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Oracle pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Oracle v tomto roku?
Cena Oracle by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Oracle (ORCLON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:42 (UTC+8)
Oracle (ORCLON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.