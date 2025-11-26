OpenxAI Network (OPENX) tokenomika

OpenxAI Network (OPENX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o OpenxAI Network (OPENX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:46:28 (UTC+8)
USD

OpenxAI Network (OPENX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OpenxAI Network (OPENX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.46M
Celková ponuka:
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 10.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.61M
Historické maximum:
$ 1.363
Historické minimum:
$ 0.0939673303769838
Aktuálna cena:
$ 0.1461
OpenxAI Network (OPENX) informácie

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

Oficiálna webová stránka:
https://openxai.org/
Biela kniha:
https://docs.openxai.org/
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xA66B448f97CBf58D12f00711C02bAC2d9EAC6f7f

OpenxAI Network (OPENX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OpenxAI Network (OPENX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OPENX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OPENX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OPENX tokenomiku, preskúmajte cenu OPENX tokenu naživo!

OpenxAI Network (OPENX) história cien

Analýza histórie cien OPENX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

