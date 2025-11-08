Aktuálna dnešná cena OpenxAI Network je 0.3245USD. Trhová kapitalizácia OPENX je 3,246,030.607815679585USD. Sledujte aktualizácie cien OPENX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OpenxAI Network je 0.3245USD. Trhová kapitalizácia OPENX je 3,246,030.607815679585USD. Sledujte aktualizácie cien OPENX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena OpenxAI Network (OPENX) je $ 0.3245, s 8.71% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OPENX na USD konverzný kurz je $ 0.3245 za OPENX.
OpenxAI Network sa v súčasnosti radí na #1575 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.25M, pričom počet coinov v obehu je 10.00M OPENX. Počas posledných 24 hodín sa OPENXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.2675 (low) do $ 0.3499 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.0299262343053925, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0939673303769838.
V krátkodobom vývoji sa OPENX zmenilo o +5.94% za poslednú hodinu a o -18.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 80.39K.
OpenxAI Network (OPENX) informácie o trhu
No.1575
$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M
$ 80.39K
$ 80.39K$ 80.39K
$ 32.45M
$ 32.45M$ 32.45M
10.00M
10.00M 10.00M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
10.00%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia OpenxAI Network je $ 3.25M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 80.39K. Počet coinov v obehu OPENX je 10.00M, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.45M.
História cien OpenxAI Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.2675
$ 0.2675$ 0.2675
24 hod Low
$ 0.3499
$ 0.3499$ 0.3499
24 hod High
$ 0.2675
$ 0.2675$ 0.2675
$ 0.3499
$ 0.3499$ 0.3499
$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925
$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838
+5.94%
+8.71%
-18.82%
-18.82%
OpenxAI Network (OPENX) história cien USD
Sledujte zmeny cien OpenxAI Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.025999
+8.71%
30 dní
$ -0.297
-47.79%
60 dní
$ -0.1755
-35.10%
90 dní
$ -0.1755
-35.10%
OpenxAI Network dnešná zmena ceny
Dnes OPENX zaznamenal zmenu o $ +0.025999 (+8.71%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
OpenxAI Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.297 (-47.79%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
OpenxAI Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OPENX zmenu o $ -0.1755 (-35.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
OpenxAI Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.1755 (-35.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OpenxAI Network (OPENX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OpenxAI Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny OpenxAI Network?
Several key factors influence OpenxAI Network (OPENX) prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Development progress and technical updates 4. Partnership announcements and adoption rates 5. Regulatory news affecting AI-focused cryptocurrencies 6. Competition from other AI blockchain projects 7. Token utility and use cases within the ecosystem 8. Community engagement and social media buzz 9. Whale movements and large holder activities 10. General economic conditions and investor risk appetite
These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrency projects.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OpenxAI Network?
People want to know OpenxAI Network (OPENX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre OpenxAI Network
Cenová predikcia OpenxAI Network (OPENX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OPENX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OpenxAI Network (OPENX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OpenxAI Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OpenxAI Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OPENX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OpenxAI Network Cenové predikcie.
O OpenxAI Network
OPENX is a cryptocurrency asset that operates within the broader digital asset ecosystem. It is designed to facilitate transactions and data exchanges across various platforms, providing a decentralized solution for interoperability. OPENX employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the security of its network, although specific details about its chain design or supply/issuance model are not widely known. The asset's primary use is to enable seamless interaction between different blockchain networks, thereby enhancing the overall efficiency and functionality of the crypto space. As such, OPENX plays a crucial role in the ongoing development and expansion of the digital asset landscape.
OPENX is a cryptocurrency asset that operates within the broader digital asset ecosystem. It is designed to facilitate transactions and data exchanges across various platforms, providing a decentralized solution for interoperability. OPENX employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the security of its network, although specific details about its chain design or supply/issuance model are not widely known. The asset's primary use is to enable seamless interaction between different blockchain networks, thereby enhancing the overall efficiency and functionality of the crypto space. As such, OPENX plays a crucial role in the ongoing development and expansion of the digital asset landscape.
Ako nakupovať a investovať OpenxAI Network
Ste pripravení začať s OpenxAI Network? Nákup OPENX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OpenxAI Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OpenxAI Network (OPENX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 10.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OpenxAI Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s OpenxAI Network
Vlastníctvo OpenxAI Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup OpenxAI Network (OPENX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OpenxAI Network
Akú hodnotu bude mať 1 OpenxAI Network v roku 2030?
Ak by hodnota OpenxAI Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OpenxAI Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOpenxAI Network?
Dnešná cena OpenxAI Network je $ 0.3245. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OpenxAI Network stále dobrou investíciou?
OpenxAI Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OPENX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OpenxAI Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OpenxAI Network v hodnote $ 80.39K.
Aká je aktuálna cena OpenxAI Network?
Živá cena OPENX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OpenxAI Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OPENX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OpenxAI Network?
Cenu OPENX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,233.89
+2.41%
ETH
3,442.4
+4.39%
SOL
164.12
+5.60%
COAI
1.2161
+11.29%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre OPENX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár OPENX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena OpenxAI Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena OpenxAI Network v tomto roku?
Cena OpenxAI Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu OpenxAI Network (OPENX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:35 (UTC+8)
OpenxAI Network (OPENX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.