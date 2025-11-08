BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena OpenxAI Network je 0.3245USD. Trhová kapitalizácia OPENX je 3,246,030.607815679585USD. Sledujte aktualizácie cien OPENX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

OpenxAI Network Logo

OpenxAI Network kurz (OPENX)

1 OPENX na USD aktuálnu cenu:

$0.3245
+8.71%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:35 (UTC+8)

Dnešná cena OpenxAI Network

Aktuálna dnešná cena OpenxAI Network (OPENX) je $ 0.3245, s 8.71% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OPENX na USD konverzný kurz je $ 0.3245 za OPENX.

OpenxAI Network sa v súčasnosti radí na #1575 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.25M, pričom počet coinov v obehu je 10.00M OPENX. Počas posledných 24 hodín sa OPENXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.2675 (low) do $ 0.3499 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 2.0299262343053925, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0939673303769838.

V krátkodobom vývoji sa OPENX zmenilo o +5.94% za poslednú hodinu a o -18.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 80.39K.

OpenxAI Network (OPENX) informácie o trhu

No.1575

$ 3.25M
$ 80.39K
$ 32.45M
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia OpenxAI Network je $ 3.25M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 80.39K. Počet coinov v obehu OPENX je 10.00M, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.45M.

História cien OpenxAI Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.2675
24 hod Low
$ 0.3499
24 hod High

$ 0.2675
$ 0.3499
$ 2.0299262343053925
$ 0.0939673303769838
+5.94%

+8.71%

-18.82%

-18.82%

OpenxAI Network (OPENX) história cien USD

Sledujte zmeny cien OpenxAI Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.025999+8.71%
30 dní$ -0.297-47.79%
60 dní$ -0.1755-35.10%
90 dní$ -0.1755-35.10%
OpenxAI Network dnešná zmena ceny

Dnes OPENX zaznamenal zmenu o $ +0.025999 (+8.71%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

OpenxAI Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.297 (-47.79%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

OpenxAI Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OPENX zmenu o $ -0.1755 (-35.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

OpenxAI Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.1755 (-35.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OpenxAI Network (OPENX)?

Pozrite si OpenxAI Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre OpenxAI Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OpenxAI Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny OpenxAI Network?

Several key factors influence OpenxAI Network (OPENX) prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Development progress and technical updates
4. Partnership announcements and adoption rates
5. Regulatory news affecting AI-focused cryptocurrencies
6. Competition from other AI blockchain projects
7. Token utility and use cases within the ecosystem
8. Community engagement and social media buzz
9. Whale movements and large holder activities
10. General economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrency projects.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OpenxAI Network?

People want to know OpenxAI Network (OPENX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre OpenxAI Network

Cenová predikcia OpenxAI Network (OPENX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OPENX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OpenxAI Network (OPENX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena OpenxAI Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OpenxAI Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OPENX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OpenxAI Network Cenové predikcie.

O OpenxAI Network

OPENX is a cryptocurrency asset that operates within the broader digital asset ecosystem. It is designed to facilitate transactions and data exchanges across various platforms, providing a decentralized solution for interoperability. OPENX employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the security of its network, although specific details about its chain design or supply/issuance model are not widely known. The asset's primary use is to enable seamless interaction between different blockchain networks, thereby enhancing the overall efficiency and functionality of the crypto space. As such, OPENX plays a crucial role in the ongoing development and expansion of the digital asset landscape.

Ako nakupovať a investovať OpenxAI Network

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OpenxAI Network

Akú hodnotu bude mať 1 OpenxAI Network v roku 2030?
Ak by hodnota OpenxAI Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OpenxAI Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:35 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) dôležité aktualizácie v odvetví

Top správy

Pozrite si viac informácií o OpenxAI Network

OPENX USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície OPENX s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s OPENX USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s OpenxAI Network (OPENX) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem OpenxAI Network a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
OPENX/USDT
$0.3245
$0.3245$0.3245
+8.71%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

