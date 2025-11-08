Aktuálna dnešná cena OpenGPU je 0.000000008676USD. Trhová kapitalizácia OPENGPU je --USD. Sledujte aktualizácie cien OPENGPU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OpenGPU je 0.000000008676USD. Trhová kapitalizácia OPENGPU je --USD. Sledujte aktualizácie cien OPENGPU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
OpenGPU sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- OPENGPU. Počas posledných 24 hodín sa OPENGPUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000008646 (low) do $ 0.000000008799 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa OPENGPU zmenilo o -0.23% za poslednú hodinu a o +0.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.48K.
OpenGPU (OPENGPU) informácie o trhu
$ 51.48K
$ 51.48K$ 51.48K
$ 86.76
$ 86.76$ 86.76
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia OpenGPU je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.48K. Počet coinov v obehu OPENGPU je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 86.76.
História cien OpenGPU v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
-0.23%
-0.57%
+0.82%
+0.82%
OpenGPU (OPENGPU) história cien USD
Sledujte zmeny cien OpenGPU za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00000000004977
-0.57%
30 dní
$ -0.000000002484
-22.26%
60 dní
$ -0.000000012234
-58.51%
90 dní
$ -0.000000094624
-91.61%
OpenGPU dnešná zmena ceny
Dnes OPENGPU zaznamenal zmenu o $ -0.00000000004977 (-0.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
OpenGPU zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000002484 (-22.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
OpenGPU zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OPENGPU zmenu o $ -0.000000012234 (-58.51%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
OpenGPU zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000000094624 (-91.61%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OpenGPU (OPENGPU)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OpenGPU, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny OpenGPU?
OpenGPU (OPENGPU) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market adoption directly impact price movements.
Utility and Use Cases: Demand for GPU computing services on the OpenGPU network affects token value.
Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical improvements can drive price changes.
Competition: Performance relative to other decentralized computing platforms affects market position.
Regulatory Environment: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior and token accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OpenGPU?
People want to know OpenGPU (OPENGPU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre OpenGPU
Cenová predikcia OpenGPU (OPENGPU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OPENGPU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OpenGPU (OPENGPU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OpenGPU mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OpenGPU v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OPENGPU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OpenGPU Cenové predikcie.
O OpenGPU
OPENGPU is a unique cryptocurrency that is specifically designed to facilitate the trading and utilization of GPU (Graphics Processing Unit) computing power. The primary role of OPENGPU is to create a decentralized marketplace where users can buy, sell, or rent GPU power for various computing tasks, such as machine learning, 3D rendering, or cryptocurrency mining. This is achieved through the use of blockchain technology, which ensures transparency, security, and fairness in all transactions. The OPENGPU token serves as the medium of exchange within this ecosystem, allowing users to gain access to GPU resources in a peer-to-peer manner. This innovative approach aims to democratize access to high-performance computing power, making it more affordable and accessible for all.
Ako nakupovať a investovať OpenGPU
Ste pripravení začať s OpenGPU? Nákup OPENGPU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OpenGPU. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OpenGPU (OPENGPU) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OpenGPU sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s OpenGPU
Vlastníctvo OpenGPU vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota OpenGPU rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OpenGPU podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOpenGPU?
Dnešná cena OpenGPU je $ 0.000000008676. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OpenGPU stále dobrou investíciou?
OpenGPU zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OPENGPU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OpenGPU?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OpenGPU v hodnote $ 51.48K.
Aká je aktuálna cena OpenGPU?
Živá cena OPENGPU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OpenGPU vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OPENGPU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OpenGPU?
Cenu OPENGPU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,255.7
+2.43%
ETH
3,443.42
+4.42%
SOL
164.18
+5.64%
COAI
1.2198
+11.63%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre OPENGPU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár OPENGPU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena OpenGPU pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena OpenGPU v tomto roku?
Cena OpenGPU by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu OpenGPU (OPENGPU).
