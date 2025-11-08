BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena OpenGPU je 0.000000008676USD. Trhová kapitalizácia OPENGPU je --USD. Sledujte aktualizácie cien OPENGPU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OpenGPU je 0.000000008676USD. Trhová kapitalizácia OPENGPU je --USD. Sledujte aktualizácie cien OPENGPU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o OPENGPU

OPENGPU informácie o cene

Čo je OPENGPU

OPENGPU biela kniha

OPENGPU oficiálna webová stránka

OPENGPU tokenomika

OPENGPU predpoveď cien

OPENGPU história

OPENGPU Sprievodca nákupom

OPENGPU-na-fiat prevodník mien

OPENGPU spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

OpenGPU Logo

OpenGPU kurz (OPENGPU)

1 OPENGPU na USD aktuálnu cenu:

$0.000000008682
$0.000000008682$0.000000008682
-0.57%1D
USD
OpenGPU (OPENGPU) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:28 (UTC+8)

Dnešná cena OpenGPU

Aktuálna dnešná cena OpenGPU (OPENGPU) je $ 0.000000008676, s 0.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OPENGPU na USD konverzný kurz je $ 0.000000008676 za OPENGPU.

OpenGPU sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- OPENGPU. Počas posledných 24 hodín sa OPENGPUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000008646 (low) do $ 0.000000008799 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa OPENGPU zmenilo o -0.23% za poslednú hodinu a o +0.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.48K.

OpenGPU (OPENGPU) informácie o trhu

--
----

$ 51.48K
$ 51.48K$ 51.48K

$ 86.76
$ 86.76$ 86.76

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia OpenGPU je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.48K. Počet coinov v obehu OPENGPU je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 86.76.

História cien OpenGPU v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000000008646
$ 0.000000008646$ 0.000000008646
24 hod Low
$ 0.000000008799
$ 0.000000008799$ 0.000000008799
24 hod High

$ 0.000000008646
$ 0.000000008646$ 0.000000008646

$ 0.000000008799
$ 0.000000008799$ 0.000000008799

--
----

--
----

-0.23%

-0.57%

+0.82%

+0.82%

OpenGPU (OPENGPU) história cien USD

Sledujte zmeny cien OpenGPU za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00000000004977-0.57%
30 dní$ -0.000000002484-22.26%
60 dní$ -0.000000012234-58.51%
90 dní$ -0.000000094624-91.61%
OpenGPU dnešná zmena ceny

Dnes OPENGPU zaznamenal zmenu o $ -0.00000000004977 (-0.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

OpenGPU zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000002484 (-22.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

OpenGPU zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OPENGPU zmenu o $ -0.000000012234 (-58.51%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

OpenGPU zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000000094624 (-91.61%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OpenGPU (OPENGPU)?

Pozrite si OpenGPUstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre OpenGPU

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OpenGPU, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny OpenGPU?

OpenGPU (OPENGPU) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market adoption directly impact price movements.

Utility and Use Cases: Demand for GPU computing services on the OpenGPU network affects token value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence influence OPENGPU pricing.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Competition: Performance relative to other decentralized computing platforms affects market position.

Regulatory Environment: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior and token accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OpenGPU?

People want to know OpenGPU (OPENGPU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre OpenGPU

Cenová predikcia OpenGPU (OPENGPU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OPENGPU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OpenGPU (OPENGPU) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena OpenGPU mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OpenGPU v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OPENGPU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OpenGPU Cenové predikcie.

O OpenGPU

OPENGPU is a unique cryptocurrency that is specifically designed to facilitate the trading and utilization of GPU (Graphics Processing Unit) computing power. The primary role of OPENGPU is to create a decentralized marketplace where users can buy, sell, or rent GPU power for various computing tasks, such as machine learning, 3D rendering, or cryptocurrency mining. This is achieved through the use of blockchain technology, which ensures transparency, security, and fairness in all transactions. The OPENGPU token serves as the medium of exchange within this ecosystem, allowing users to gain access to GPU resources in a peer-to-peer manner. This innovative approach aims to democratize access to high-performance computing power, making it more affordable and accessible for all.

Ako nakupovať a investovať OpenGPU

Ste pripravení začať s OpenGPU? Nákup OPENGPU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OpenGPU. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OpenGPU (OPENGPU) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OpenGPU sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť OpenGPU (OPENGPU)

Čo môžete urobiť s OpenGPU

Vlastníctvo OpenGPU vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup OpenGPU (OPENGPU) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je OpenGPU (OPENGPU)

OpenGPU brings Advanced AI powered Computing;GPU/NODE lending and renting while offering an extensive suite of decentralized cloud solutions.

OpenGPU Zdroj

Pre hlbšie pochopenie OpenGPU zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna OpenGPU webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OpenGPU

Akú hodnotu bude mať 1 OpenGPU v roku 2030?
Ak by hodnota OpenGPU rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OpenGPU podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:28 (UTC+8)

OpenGPU (OPENGPU) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o OpenGPU

OPENGPU USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície OPENGPU s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s OPENGPU USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s OpenGPU (OPENGPU) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem OpenGPU a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
OPENGPU/USDT
$0.000000008682
$0.000000008682$0.000000008682
-0.67%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.13
$23.13$23.13

+131.30%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006800
$0.00006800$0.00006800

+1,260.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009713
$0.009713$0.009713

+142.82%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010602
$0.000010602$0.000010602

+76.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.18594
$0.18594$0.18594

+70.07%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02299
$0.02299$0.02299

+42.17%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

OPENGPU-na-USD kalkulačka

Suma

OPENGPU
OPENGPU
USD
USD

1 OPENGPU = 0.0000 USD