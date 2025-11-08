BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena OpenPad AI je 0.001443USD. Trhová kapitalizácia OPAD je --USD. Sledujte aktualizácie cien OPAD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

OpenPad AI Logo

OpenPad AI kurz (OPAD)

1 OPAD na USD aktuálnu cenu:

$0.001436
$0.001436
-0.96%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:20 (UTC+8)

Dnešná cena OpenPad AI

Aktuálna dnešná cena OpenPad AI (OPAD) je $ 0.001443, s 0.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OPAD na USD konverzný kurz je $ 0.001443 za OPAD.

OpenPad AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- OPAD. Počas posledných 24 hodín sa OPADobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001435 (low) do $ 0.00148 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa OPAD zmenilo o -0.21% za poslednú hodinu a o +39.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 27.65K.

OpenPad AI (OPAD) informácie o trhu

$ 27.65K
$ 27.65K

$ 1.44M
$ 1.44M

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia OpenPad AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 27.65K. Počet coinov v obehu OPAD je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.44M.

História cien OpenPad AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001435
$ 0.001435
24 hod Low
$ 0.00148
$ 0.00148
24 hod High

$ 0.001435
$ 0.001435

$ 0.00148
$ 0.00148

-0.21%

-0.96%

+39.15%

+39.15%

OpenPad AI (OPAD) história cien USD

Sledujte zmeny cien OpenPad AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00001392-0.96%
30 dní$ -0.001437-49.90%
60 dní$ -0.015837-91.65%
90 dní$ -0.018557-92.79%
OpenPad AI dnešná zmena ceny

Dnes OPAD zaznamenal zmenu o $ -0.00001392 (-0.96%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

OpenPad AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001437 (-49.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

OpenPad AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OPAD zmenu o $ -0.015837 (-91.65%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

OpenPad AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.018557 (-92.79%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OpenPad AI (OPAD)?

Pozrite si OpenPad AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre OpenPad AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OpenPad AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny OpenPad AI?

Several key factors influence OpenPad AI (OPAD) token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
2. Platform adoption - Usage growth of OpenPad's launchpad services
3. Token utility - Demand for OPAD in platform governance and staking
4. Partnership announcements - Strategic collaborations and integrations
5. Trading volume - Liquidity levels across exchanges
6. Regulatory news - Crypto policy changes affecting AI/DeFi projects
7. Competition - Performance relative to other launchpad platforms
8. Development updates - New features and technological improvements

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OpenPad AI?

People want to know OpenPad AI (OPAD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre OpenPad AI

Cenová predikcia OpenPad AI (OPAD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OPAD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OpenPad AI (OPAD) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena OpenPad AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OpenPad AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OPAD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OpenPad AI Cenové predikcie.

O OpenPad AI

OpenPad (OPAD) is a decentralized platform that facilitates the launch of new projects in the cryptocurrency space. It operates as a launchpad, providing a secure and efficient environment for initial decentralized exchange offerings (IDO). OPAD aims to democratize access to investment opportunities, allowing a wide range of investors to participate in promising new projects. The platform uses a tiered system for allocation of investment opportunities, based on the amount of OPAD tokens held by the user. This model encourages the holding of OPAD tokens and active participation in the platform's ecosystem. OpenPad's primary use case is to support the growth and development of the broader cryptocurrency sector by providing a reliable platform for project launches.

Ako nakupovať a investovať OpenPad AI

Ste pripravení začať s OpenPad AI? Nákup OPAD na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OpenPad AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OpenPad AI (OPAD) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OpenPad AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s OpenPad AI

Vlastníctvo OpenPad AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup OpenPad AI (OPAD) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Obchodné futures poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie OpenPad AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna OpenPad AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OpenPad AI

Akú hodnotu bude mať 1 OpenPad AI v roku 2030?
Ak by hodnota OpenPad AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OpenPad AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:20 (UTC+8)

$0.001436
