Aktuálna dnešná cena OpenPad AI (OPAD) je $ 0.001443, s 0.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OPAD na USD konverzný kurz je $ 0.001443 za OPAD.
OpenPad AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- OPAD. Počas posledných 24 hodín sa OPADobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001435 (low) do $ 0.00148 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa OPAD zmenilo o -0.21% za poslednú hodinu a o +39.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 27.65K.
OpenPad AI (OPAD) informácie o trhu
$ 27.65K
$ 1.44M
1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia OpenPad AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 27.65K. Počet coinov v obehu OPAD je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.44M.
História cien OpenPad AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001435
24 hod Low
$ 0.00148
24 hod High
$ 0.001435
$ 0.00148
--
--
-0.21%
-0.96%
+39.15%
+39.15%
OpenPad AI (OPAD) história cien USD
Sledujte zmeny cien OpenPad AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00001392
-0.96%
30 dní
$ -0.001437
-49.90%
60 dní
$ -0.015837
-91.65%
90 dní
$ -0.018557
-92.79%
OpenPad AI dnešná zmena ceny
Dnes OPAD zaznamenal zmenu o $ -0.00001392 (-0.96%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
OpenPad AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001437 (-49.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
OpenPad AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OPAD zmenu o $ -0.015837 (-91.65%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
OpenPad AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.018557 (-92.79%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OpenPad AI (OPAD)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OpenPad AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny OpenPad AI?
Several key factors influence OpenPad AI (OPAD) token prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence 2. Platform adoption - Usage growth of OpenPad's launchpad services 3. Token utility - Demand for OPAD in platform governance and staking 4. Partnership announcements - Strategic collaborations and integrations 5. Trading volume - Liquidity levels across exchanges 6. Regulatory news - Crypto policy changes affecting AI/DeFi projects 7. Competition - Performance relative to other launchpad platforms 8. Development updates - New features and technological improvements
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OpenPad AI?
People want to know OpenPad AI (OPAD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre OpenPad AI
Cenová predikcia OpenPad AI (OPAD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OPAD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OpenPad AI (OPAD) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OpenPad AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OpenPad AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OPAD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OpenPad AI Cenové predikcie.
O OpenPad AI
OpenPad (OPAD) is a decentralized platform that facilitates the launch of new projects in the cryptocurrency space. It operates as a launchpad, providing a secure and efficient environment for initial decentralized exchange offerings (IDO). OPAD aims to democratize access to investment opportunities, allowing a wide range of investors to participate in promising new projects. The platform uses a tiered system for allocation of investment opportunities, based on the amount of OPAD tokens held by the user. This model encourages the holding of OPAD tokens and active participation in the platform's ecosystem. OpenPad's primary use case is to support the growth and development of the broader cryptocurrency sector by providing a reliable platform for project launches.
Ako nakupovať a investovať OpenPad AI
Ste pripravení začať s OpenPad AI? Nákup OPAD na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OpenPad AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OpenPad AI (OPAD) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OpenPad AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s OpenPad AI
Vlastníctvo OpenPad AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je OpenPad AI (OPAD)
OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.
OpenPad AI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie OpenPad AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota OpenPad AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OpenPad AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOpenPad AI?
Dnešná cena OpenPad AI je $ 0.001443. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OpenPad AI stále dobrou investíciou?
OpenPad AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OPAD, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OpenPad AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OpenPad AI v hodnote $ 27.65K.
Aká je aktuálna cena OpenPad AI?
Živá cena OPAD sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OpenPad AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OPAD, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OpenPad AI?
Cenu OPAD ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,207.29
+2.38%
ETH
3,439.7
+4.31%
SOL
163.96
+5.50%
COAI
1.2155
+11.23%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre OPAD na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár OPAD/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena OpenPad AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena OpenPad AI v tomto roku?
Cena OpenPad AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu OpenPad AI (OPAD).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:20 (UTC+8)
