ONTACT Protocol (ONTP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ONTACT Protocol (ONTP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 07:22:22 (UTC+8)
USD

ONTACT Protocol (ONTP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ONTACT Protocol (ONTP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.90B
$ 1.90B$ 1.90B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M
Historické maximum:
$ 4.5
$ 4.5$ 4.5
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016

ONTACT Protocol (ONTP) informácie

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

Oficiálna webová stránka:
https://ontactprotocol.io/
Biela kniha:
https://ontactprotocol-team.gitbook.io/ontactprotocol_en/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x6a74e1be06343e6a61372ac4b569de315b7a5457

ONTACT Protocol (ONTP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ONTACT Protocol (ONTP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ONTP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ONTP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ONTP tokenomiku, preskúmajte cenu ONTP tokenu naživo!

Ako kúpiť ONTP

Máte záujem pridať ONTACT Protocol (ONTP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ONTP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ONTACT Protocol (ONTP) história cien

Analýza histórie cien ONTP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ONTP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ONTP asi smeruje? Naša ONTP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

