Ontológia je nový výkonný verejný projekt blockchainu a platforma pre distribuovanú dôveryhodnú spoluprácu. Ontológia poskytuje nové výkonné verejné blockchainy, ktoré zahŕňajú sériu kompletných distribuovaných účtov a systémov inteligentných zmlúv. Rámec blockchainu Ontologi podporuje verejné blockchainové systémy a je schopný prispôsobiť rôzne verejné blockchainy pre rôzne aplikácie. Ontológia podporuje spoluprácu medzi reťazcami s jej rôznymi skupinami protokolov. Ontológia bude neustále poskytovať bežné moduly na podkladovej infraštruktúre pre rôzne druhy distribuovaných scénárov, ako napríklad pre distribuovaný rámec digitálnej identity, distribuovaný protokol výmeny údajov a podobne. Na základe konkrétnych požiadaviek scénarov bude Ontológia ďalej rozvíjať nové bežné moduly.
Ontology Token (ONT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Ontology Token (ONT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ONT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ONT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
