BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena ONI je 0.02084USD. Trhová kapitalizácia ONI je --USD. Sledujte aktualizácie cien ONI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ONI je 0.02084USD. Trhová kapitalizácia ONI je --USD. Sledujte aktualizácie cien ONI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ONI

ONI informácie o cene

Čo je ONI

ONI biela kniha

ONI oficiálna webová stránka

ONI tokenomika

ONI predpoveď cien

ONI história

ONI Sprievodca nákupom

ONI-na-fiat prevodník mien

ONI spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

ONI Logo

ONI kurz (ONI)

1 ONI na USD aktuálnu cenu:

$0.02084
$0.02084$0.02084
+4.46%1D
USD
ONI (ONI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:07 (UTC+8)

Dnešná cena ONI

Aktuálna dnešná cena ONI (ONI) je $ 0.02084, s 4.46% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ONI na USD konverzný kurz je $ 0.02084 za ONI.

ONI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ONI. Počas posledných 24 hodín sa ONIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0197 (low) do $ 0.02182 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ONI zmenilo o +1.65% za poslednú hodinu a o -16.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 6.25K.

ONI (ONI) informácie o trhu

--
----

$ 6.25K
$ 6.25K$ 6.25K

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ONINO

Aktuálna trhová kapitalizácia ONI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 6.25K. Počet coinov v obehu ONI je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.08M.

História cien ONI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0197
$ 0.0197$ 0.0197
24 hod Low
$ 0.02182
$ 0.02182$ 0.02182
24 hod High

$ 0.0197
$ 0.0197$ 0.0197

$ 0.02182
$ 0.02182$ 0.02182

--
----

--
----

+1.65%

+4.46%

-16.88%

-16.88%

ONI (ONI) história cien USD

Sledujte zmeny cien ONI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0008898+4.46%
30 dní$ -0.01325-38.87%
60 dní$ -0.02916-58.32%
90 dní$ -0.02916-58.32%
ONI dnešná zmena ceny

Dnes ONI zaznamenal zmenu o $ +0.0008898 (+4.46%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ONI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01325 (-38.87%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ONI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ONI zmenu o $ -0.02916 (-58.32%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ONI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02916 (-58.32%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ONI (ONI)?

Pozrite si ONIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ONI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ONI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ONI?

ONI token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and Bitcoin performance influence ONI prices.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Regulatory News: Government policies on crypto affect all token prices.

Community Activity: Social media buzz and developer engagement impact market perception.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ONI?

People want to know ONI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.

Cenové predikcie pre ONI

Cenová predikcia ONI (ONI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ONI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ONI (ONI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ONI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ONI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ONI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ONI Cenové predikcie.

O ONI

ONI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and build decentralized applications (dApps). It is designed to offer a scalable and efficient solution to the challenges faced by traditional blockchains, such as slow transaction speeds and high fees. ONI uses a unique consensus algorithm to maintain network security and integrity, while its supply and issuance model is designed to incentivize network participation and reward users for their contributions. Typical uses of ONI include facilitating peer-to-peer transactions, powering dApps, and executing smart contracts in a secure and efficient manner.

Ako nakupovať a investovať ONI

Ste pripravení začať s ONI? Nákup ONI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ONI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ONI (ONI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ONI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť ONI (ONI)

Čo môžete urobiť s ONI

Vlastníctvo ONI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup ONI (ONI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ONI (ONI)

ONINO is a tokenization ecosystem consisting of the ONINO Tokenization Platform and the ONINO Blockchain, a purpose-built Layer‑1 designed for real‑world asset (RWA) tokenization, compliant operations, and enterprise-grade use cases. Unlike general‑purpose chains, ONINO focuses on bringing real‑world assets, data, and ownership securely on‑chain.

ONI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ONI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna ONI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ONI

Akú hodnotu bude mať 1 ONI v roku 2030?
Ak by hodnota ONI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ONI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:07 (UTC+8)

ONI (ONI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o ONI

ONI USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ONI s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ONI USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s ONI (ONI) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem ONI a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ONI/USDT
$0.02084
$0.02084$0.02084
+4.46%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$24.14
$24.14$24.14

+141.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006864
$0.00006864$0.00006864

+1,272.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009713
$0.009713$0.009713

+142.82%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010602
$0.000010602$0.000010602

+76.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.19274
$0.19274$0.19274

+76.29%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02295
$0.02295$0.02295

+41.92%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ONI-na-USD kalkulačka

Suma

ONI
ONI
USD
USD

1 ONI = 0.02084 USD