Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Doge Eat Doge (OMNOM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:24:48 (UTC+8)
USD

Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Doge Eat Doge (OMNOM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.15M
Celková ponuka:
$ 1,000.00T
Počet coinov v obehu:
$ 310.00T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.17M
Historické maximum:
$ 0.000000275
Historické minimum:
$ 0.000000000391902867
Aktuálna cena:
$ 0.0000000101738
Doge Eat Doge (OMNOM) informácie

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Oficiálna webová stránka:
https://omnomtoken.dog/
Prieskumník blokov:
https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de

Doge Eat Doge (OMNOM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Doge Eat Doge (OMNOM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OMNOM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OMNOM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OMNOM tokenomiku, preskúmajte cenu OMNOM tokenu naživo!

Ako kúpiť OMNOM

Máte záujem pridať Doge Eat Doge (OMNOM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu OMNOM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Doge Eat Doge (OMNOM) história cien

Analýza histórie cien OMNOM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

OMNOM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OMNOM asi smeruje? Naša OMNOM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

