Aktuálna dnešná cena OMNILABS je 0.0000000000000195USD. Trhová kapitalizácia OMNILABS je --USD. Sledujte aktualizácie cien OMNILABS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o OMNILABS

OMNILABS informácie o cene

Čo je OMNILABS

OMNILABS oficiálna webová stránka

OMNILABS tokenomika

OMNILABS predpoveď cien

OMNILABS história

OMNILABS Sprievodca nákupom

OMNILABS-na-fiat prevodník mien

OMNILABS spot

OMNILABS Logo

OMNILABS kurz (OMNILABS)

1 OMNILABS na USD aktuálnu cenu:

$0.0000000000000191
$0.0000000000000191
+4.94%1D
USD
OMNILABS (OMNILABS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:40:18 (UTC+8)

Dnešná cena OMNILABS

Aktuálna dnešná cena OMNILABS (OMNILABS) je $ 0.0000000000000195, s 4.94% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OMNILABS na USD konverzný kurz je $ 0.0000000000000195 za OMNILABS.

OMNILABS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- OMNILABS. Počas posledných 24 hodín sa OMNILABSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000000000018 (low) do $ 0.0000000000000316 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa OMNILABS zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -97.01% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 11.33K.

OMNILABS (OMNILABS) informácie o trhu

--
--

$ 11.33K
$ 11.33K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia OMNILABS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 11.33K. Počet coinov v obehu OMNILABS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien OMNILABS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000000000000018
$ 0.000000000000018
24 hod Low
$ 0.0000000000000316
$ 0.0000000000000316
24 hod High

$ 0.000000000000018
$ 0.000000000000018

$ 0.0000000000000316
$ 0.0000000000000316

--
--

--
--

0.00%

+4.94%

-97.01%

-97.01%

OMNILABS (OMNILABS) história cien USD

Sledujte zmeny cien OMNILABS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000000000000000899+4.94%
30 dní$ -0.0000000009999805-100.00%
60 dní$ -0.0000000009999805-100.00%
90 dní$ -0.0000000009999805-100.00%
OMNILABS dnešná zmena ceny

Dnes OMNILABS zaznamenal zmenu o $ +0.000000000000000899 (+4.94%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

OMNILABS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000000009999805 (-100.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

OMNILABS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OMNILABS zmenu o $ -0.0000000009999805 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

OMNILABS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000000009999805 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OMNILABS (OMNILABS)?

Pozrite si OMNILABSstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre OMNILABS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OMNILABS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny OMNILABS?

OMNILABS token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Development Progress: Technical updates, roadmap milestones, and ecosystem growth influence investor perception.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments can cause significant price swings.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OMNILABS?

People want to know OMNILABS price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre OMNILABS

Cenová predikcia OMNILABS (OMNILABS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OMNILABS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OMNILABS (OMNILABS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena OMNILABS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OMNILABS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OMNILABS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OMNILABS Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať OMNILABS

Ste pripravení začať s OMNILABS? Nákup OMNILABS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OMNILABS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OMNILABS (OMNILABS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OMNILABS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť OMNILABS (OMNILABS)

Čo môžete urobiť s OMNILABS

Vlastníctvo OMNILABS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup OMNILABS (OMNILABS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je OMNILABS (OMNILABS)

Omni Labs is an AI powerhouse for Web3 — building a modular AI‑as‑a‑Service stack that empowers decentralized applications with intelligent agents, seamless cross‑chain connectivity, and lightning‑fast decision making.

OMNILABS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie OMNILABS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna OMNILABS webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OMNILABS

Akú hodnotu bude mať 1 OMNILABS v roku 2030?
Ak by hodnota OMNILABS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OMNILABS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:40:18 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o OMNILABS

OMNILABS USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície OMNILABS s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s OMNILABS USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s OMNILABS (OMNILABS) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem OMNILABS a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
OMNILABS/USDT
$0.0000000000000191
$0.0000000000000191
+4.94%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.19

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

OMNILABS-na-USD kalkulačka

Suma

OMNILABS
OMNILABS
USD
USD

1 OMNILABS = 0 USD