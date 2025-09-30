OMAX (OMAX) tokenomika

OMAX (OMAX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o OMAX (OMAX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:24:27 (UTC+8)
USD

OMAX (OMAX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OMAX (OMAX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
Celková ponuka:
$ 9.00B
$ 9.00B$ 9.00B
Počet coinov v obehu:
$ 8.67B
$ 8.67B$ 8.67B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
Historické maximum:
$ 0.005025
$ 0.005025$ 0.005025
Historické minimum:
$ 0.000116963892656289
$ 0.000116963892656289$ 0.000116963892656289
Aktuálna cena:
$ 0.0001296
$ 0.0001296$ 0.0001296

OMAX (OMAX) informácie

OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://omaxcoin.com/
Biela kniha:
https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://omaxray.com/

OMAX (OMAX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OMAX (OMAX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OMAX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OMAX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OMAX tokenomiku, preskúmajte cenu OMAX tokenu naživo!

Ako kúpiť OMAX

Máte záujem pridať OMAX (OMAX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu OMAX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

OMAX (OMAX) história cien

Analýza histórie cien OMAX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

OMAX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OMAX asi smeruje? Naša OMAX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

